Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Kaynak: AA

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, son 24 saatte 4 bin 747 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 98 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 47 bin 29'a, can kaybının 1006'ya yükseldiğini açıkladı.Bakan Koca, Bilkent Yerleşkesi'nde Bilim Kurulu üyelerinin video konferansla katıldığı Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı'nın ardından basın toplantısı düzenledi.Koca, "Bugün toplam test sayımız 307 bin 210 oldu. Bugün 30 bin 864 yeni test yaptık. 4 bin 747 yeni vakamız var. Bugün vefat eden 98 vatandaşımızla beraber toplam vefat sayımız 1006 oldu. Bugün iyileşen 281 vakamızla beraber toplamda 2 bin 423 hastamız iyileşti." dedi.Koca, artık nisan ayına gelindiğini, güneşin, ısınan havanın, canlanan doğanın cazibesinin vatandaşları dışarıya davet edeceğine dikkati çekerek, "Güneşin, sokakların çekiciliğine biraz daha direnmek zorundayız. Şu ana kadarki kazanımı kaybetmemeliyiz. Size söyleyeceğim şu; biz, çok daha büyük bir baharı bekliyoruz. Onu geciktirmeyelim, sabırlı olalım. Büyük bahara daha var, evde kalalım." diye konuştu.Sağlıkta şiddetin önlenmesine ilişkin yasa teklifiyle ilgili milletvekillerine çağrıda bulunan Koca, "Değerli vekillerimiz, sizlerden istirhamımız, bu yasa tasarısının, Meclisin her üyesinin 'Evet' oyuyla bir an önce yasalaşmasıdır. Salgına karşı verdiğimiz savaşta, Meclisimizden personelimiz için bir kalkan istiyorum." ifadelerini kullandı.Sağlık Bakanı Koca, "Geçen toplantıda Türkiye olarak erkenden kullanmaya başladığımızı belirttiğim ilaçların faydasından her geçen gün daha fazla emin olduğumuzu söyleyebilirim." dedi. Ayrıca Koca, e-Devlet üzerinden 3,5 milyon maske dağıtıldığını bildirdi.Türkiye'den İngiltere'ye yardımTürkiye, Kovid-19'la mücadeleye destek amacıyla dünya genelinde salgından en fazla etkilenen ülkelerden İngiltere'ye tıbbi yardım malzemesi gönderdi.Sağlık Bakanlığınca hazırlanan maske, N95 maske ve tulumdan oluşan yardım malzemeleri, Etimesgut Askeri Havaalanı'ndan A400M tipi kargo uçağına yüklenerek yola çıktı.Milli Savunma Bakanlığı, sağlık malzemelerini taşıyan askeri uçağın akşam saatlerinde Londra'ya iniş yaptığını Twitter hesabından duyurdu.MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri ertelendiMilli Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle 2020 Milli Savunma Üniversitesi (MSÜ) Sınavı'nın ÖSYM Başkanlığınca 14 Haziran'a ertelendiği hatırlatıldı.Açıklamada, "13 Nisan-1 Mayıs tarihleri arasında yapılacağı duyurulan MSÜ askeri öğrenci aday tercih işlemleri ertelenmiş olup, tercih tarihleri bilahare duyurulacaktır." ifadesine yer verildi.Cezaevlerindeki "koronavirüs" tedbirlerinin süresi uzatıldıAdalet Bakanlığının Twitter hesabından yapılan açıklamaya göre, açık ve kapalı ceza infaz kurumlarındaki avukat ziyareti dahil bütün görüşler, açık ceza infaz kurumlarında kalanların özel izin hakları, hastalık ve güvenlik durumları dışında bir ceza infaz kurumundan başka kuruma yapılan nakiller, hükümlülerin kurum dışı çalışma, lokanta, sosyal tesis ve dış kantin gibi iş yurdu faaliyetleri 30 Nisan'a kadar ertelendi.Ayrıca, birden fazla koğuşla birlikte yapılan faaliyetlerin, ceza infaz kurumlarındaki ve çocuk eğitim evlerindeki aile görüşme odalarının kullanımının, ceza infaz kurumlarında anneleriyle kalan 0-6 yaş grubundaki çocukların kreşe ve anaokuluna gitmeleri ile çocukların dışarıdaki ebeveynleri ya da yakınlarına teslim edilmesi uygulamasının ertelenmesine ilişkin süreler de aynı tarihe kadar uzatıldı.30 büyükşehir ve Zonguldak'ta sokağa çıkma yasağıİçişleri Bakanlığınca, bu geceden 12 Nisan saat 24.00'e kadar 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta, il sınırları içinde sokağa çıkma yasağı getirildi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, bu geceden itibaren 12 Nisan saat 24.00'e kadar Zonguldak ile büyükşehirler Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon ve Van'da il sınırları içinde vatandaşların sokağa çıkması yasaklandı.Sokağa çıkma yasağının duyurulmasının ardından vatandaşlar, fırın, bakkal ve marketlerde uzun kuyruklar oluşturdu, zaman zaman bazı bölgelerde trafik yoğunluğu yaşandı.Sokağa çıkma yasağı dışında tutulanlarAçık olması kararlaştırılan işletmelerde, kurumlarda çalışanların yanı sıra TBMM çalışanları, kamu düzeni ve güvenliğinin sağlanmasında görevli olanlar, acil çağrı merkezleri çalışanları, birinci derece yakınlarının cenaze defin işlemlerini gerçekleştirecek ve katılacak olanlar, elektrik, su, doğalgaz, telekomünikasyon gibi kesintiye uğramaması gereken tedarik sistemlerinin sürdürülmesi ve arızalarının giderilmesinde görevli olanlar, sokağa çıkma yasağı dışında tutuldu.Öte yandan, sokağa çıkma yasağı dışında tutulanlar arasında ürün veya malzemelerin naklinde, lojistiğinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar, gazete, radyo ve televizyon kuruluşlarında görevli olanlar, yaşlı bakımevi, huzurevi, rehabilitasyon merkezleri, çocuk evleri, sosyal koruma/bakım merkezleri çalışanları, PTT, kargo ve su dağıtım şirketi çalışanları, demir çelik ve cam sektörü gibi sektörlerde faaliyet yürüten işyerlerinin, fırın, soğuk hava depoları gibi çalışması zorunlu bulunan, bozulma riski bulunan tarım ve hayvancılık ürünlerinin hasadında çalışacaklar, fırınlarda üretilen ekmeğin dağıtımında görevli olan araçlar ve çalışanlar, Kızılay koordinesinde kan ve plazma bağışı için randevusu olanlar da yer aldı.Daha önceki genelgeler kapsamında sağlık ve cenaze için verilenler hariç, düzenlenmiş seyahat izin belgeleri (yola çıkmış olanlar hariç) pazartesi günü geçerli olacak."Telaşa gerek yok"İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, CNN Türk'te canlı yayına katılarak 31 ilde uygulanacak sokağa çıkma yasağına ilişkin açıklamalarda bulundu.Soylu, "Sokağa çıkma yasağı, pazardan itibaren devam edecek diye telaş söz konusu olmasın. Pazar saat 24.00 itibarıyla bitecektir." dedi.Fırınların önündeki yoğun ekmek kuyruklarının sorulması üzerine Soylu, "Milletimizin telaşı var, bunu da normal karşılıyorum ama bu telaşa gerek yok. Yarın fırınlar açık, kendi araçlarıyla ekmek dağıtabilecekler." açıklamasında bulundu.