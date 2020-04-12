Haber, Son Dakika, Haberler
Menü

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Sağlık Bakanlığı, Türkiye'de son 24 saatte 5 bin 138 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 95 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vakanın 52 bin 167'ye, can kaybının 1101'e yükseldiğini bildirdi.

12.04.2020 00:06 | Son Güncelleme: 12.04.2020 00:06
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
Sağlık Bakanlığı, Türkiye 'de son 24 saatte 5 bin 138 kişiye yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tanısı konulduğunu, 95 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vakanın 52 bin 167'ye, can kaybının 1101'e yükseldiğini bildirdi.
Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, "Vaka sayımız, test sayısındaki artışla birlikte öngörülebilir düzeyde artıyor. Bu artış, yoğun bakım sayısında gerçekleşmiyor. Tanıda daha hızlıyız, tedavi erken başlıyor. Türkiye tedavide ciddi başarı gösteriyor. Asıl başarı virüsten korunabilmekte." mesajını paylaştı.
Sokağa çıkma yasağını ihlal edenlere ceza
İçişleri Bakanlığının Kovid-19 ile mücadele kapsamında çıkardığı genelge doğrultusunda hafta sonu 30 büyükşehir ile Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağı başladı.
Sokağa çıkma yasağı getirilen 31 kentte sokak, cadde ve meydanlar adeta sessizliğe büründü.
İçişleri Bakanlığı, 31 ilde vatandaşların neredeyse tamamının sokağa çıkma yasağına uyduğunu, bu kuralı ihlal eden 2 bin 756 kişiye ise adli ya da idari işlem gerçekleştirildiğini açıkladı.
Hakim ve savcı adaylığı mülakatları ertelendi
Adalet Bakanlığı, 4 Mayıs-10 Temmuz'da yapılması planlanan hakim ve savcı adaylığı mülakatlarının, Kovid-19 tedbirleri kapsamında ertelendiğini bildirdi.
AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, Twitter'dan koronavirüs salgını ve sokağa çıkma yasağına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Tedbire devam. Bu hafta sonu koronavirüsün yayılma hızını kesmek için hepimiz evdeyiz. Vatandaşımızın temel ihtiyaçları karşılanmaktadır. Kamu kurumlarımızın kahramanları milletimizin hizmetindedir. Paniğe, telaşa gerek yok. Devlet-millet kaynaşması ile bu süreci aşacağız." ifadelerine yer verdi.

Kaynak: AA

Etiketler: Twitter, Türkiye, Güncel
Abone Ol:
Google'da Takip Et
Paylaş:
Facebook'ta Paylaş!
Twitter'da Paylaş!
Whatsapp'da Paylaş!

Güncel Manşet

Haberler

Bahçeli’nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi Haberler
Bahçeli'nin yardımcısı, bu görüntüler sonrası hükümeti eleştirdi
Sunucuyu canlı yayında önce elektrik çarptı, sonra düşme tehkilesi yaşadı Haberler
Sunucuyu canlı yayında önce elektrik çarptı, sonra düşme tehkilesi yaşadı
Beyoğlu’nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü Haberler
Beyoğlu'nda iki polisi yaralayan saldırgan, hastanede öldü
DSÖ’nün Türkiye’ye güveni tam: Hastaneler ve uzmanlarınızla virüsü yeneceksiniz Haberler
DSÖ'nün Türkiye'ye güveni tam: Hastaneler ve uzmanlarınızla virüsü yeneceksiniz
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler Haberler
İzmirli aileden örnek davranış! Kiracılarını tek tek arayıp güzel haberi verdiler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ Haberler
Yasağı ihlal edenlere ilk ceza kesildi! İşte ödedikleri meblağ
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti Haberler
Sağlık uzmanları, koronavirüsün farklı iki belirtisini rapor etti
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız Haberler
Ebru, sokağa çıkma yasağından sonra öfke kustu: Hayvan gibi saldırdınız
Haberler ›› Güncel ››Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

00:29: KAVGA VAR İHBARINA GİDEN POLİSE 'POLİS HAFTASI' KUTLAMASI - Haber 00:26: Amerikalılar salgında evlerinden çıkmayınca hava kirliliği yüzde 30 azaldı - Haber 00:26: Gazze'deki İçişleri Bakanlığı: "Mısır'daki Filistinlilerin getirilmesi için Kahire'yle koordine... - Haber 00:21: Sessizliğe bürünen İstanbul'un lüks caddesi havadan görüntülendi - Haber 00:20: Arap dünyasında Kovid-19 kaynaklı can kaybı artıyor - Haber 00:13: Beyoğlu'nda polise saldıran şüpheli hayatını kaybetti - Haberler 23:45: Sunucu Erem Şentrük'ü canlı yayında önce elektrik çarptı, sonra düşme tehkilesi yaşadı - Magazin 23:14: Suriye'den sızmaya çalışan saldırı hazırlığındaki teröristler son anda engellendi - Haber