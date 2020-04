Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Türkiye 'de son 24 saatte 4 bin 93 kişiye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 98 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 61 bin 49, can kaybının ise 1296'ya ulaştığını duyurdu.Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre 13 Nisan 2020'de 34 bin 456 testle toplam test sayısı 410 bin 556'ya yükseldi.Son 24 saatte 4 bin 93 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 98 hasta vefat etti, 511 hasta ise iyileşti.Toplam vaka sayısı 61 bin 49, toplam vefat sayısı 1296, toplam yoğun bakım hasta sayısı 1786, toplam entübe hasta sayısı 1063, toplam iyileşen hasta sayısı 3 bin 957 oldu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından, test sayısının yakında 500 bine ulaşacağını belirterek, "Artan test sayısına kıyasla beklenen vaka sayısındaki artış, hız olarak azalmaktadır. Erken tanı ve tedavi, iyileşen hasta sayımızı artırıyor." ifadelerini kullandı.Kabine toplantısı gerçekleştirildiCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında Tarabya'daki Huber Köşkü'nde video konferans yöntemiyle Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı gerçekleştirildi.Koronavirüs salgını başta olmak üzere gündemdeki konuların değerlendirildiği toplantının ardından konuşan Erdoğan, Türkiye'nin bu süreçte, uluslararası alanda da takdir edilen, olumlu yönde bir ayrışma içinde olduğunu ifade etti.Türkiye'nin hastaların tespitinden, tedavisine kadar her konuda iyi durumda olduğunun altını çizen Erdoğan, hastane, yoğun bakım yatağı, doktor ve yardımcı personel, malzeme, araç-gereç, ilaç gibi hususlarda hiçbir eksiğin bulunmadığını vurguladı.Erdoğan'ın şunları kaydetti:"Hastalığın seyrinde tedavi için kullanılan kimi ilaçların hem ham maddesi alınarak ülkemizde üretimi hem de tablet olarak temini hususunda da sıkıntı yaşamıyoruz. Salgının kontrol altına alınması konusunda da önemli ilerlemeler kaydettik. Günlük ve toplam test sayısında dünya sıralamasında en başlardaki grupta yer alıyoruz. Testte günlük olarak 34 bin 456'ya ulaşırken, toplamda ise 410 binin üzerine çıktık."Hafta sonu yeniden sokağa çıkma yasağıCumhurbaşkanı Erdoğan, 17 Nisan Cuma gecesi saat 24.00'ten 19 Nisan Pazar gecesi saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağını duyurdu.Yasağın açıklandığı ilk saatlerde kimi yerlerde yaşanan gereksiz kargaşanın bir daha tekrar etmemesi için gereken tedbirleri alacaklarını dile getiren Erdoğan, "Dünyada hem salgının düzeyi hem de alınan tedbirler konusunda Türkiye kadar şeffaf davranan pek az ülke vardır. 'Kararlar yetkisiz kurullarda mı alınıyor?' gibi sorularla bu şeffaflığı bozmaya çalışanların amacı, özellikle de bu amacın gerçeği aramak değil, bozgunculuk yapmaktır." ifadelerini kullandı.Türkiye'nin ve milletin içinden geçtiği bu zor dönemde, özel bankaların da üzerlerine düşenleri yapmasını beklediklerini belirten Erdoğan, şöyle devam etti:"Milletimiz aldığımız tedbirlere riayet ederek, başlattığımız 'Biz Bize Yeteriz' yardım kampanyasına katkıda bulunarak aynı asil tavrı gösteriyor. Bunlar gönüllü kampanya. Kampanyamıza şu ana kadar yapılan bağış tutarı, 1 milyar 612 milyon lira olmuştur. Bir süre daha sabredeceğiz. Ondan sonra inşallah hep birlikte feraha kavuşacağız. Gün, birlik olma, dayanışma, yardımlaşma, kardeş olduğumuzu dünyaya gösterme günüdür.""Kapalı cezaevlerinde pozitif vaka yok"Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, yeni tip koronavirüse karşı alınan tedbirler sayesinde kapalı cezaevlerinde pozitif vaka bulunmadığını ancak 5 açık ceza infaz kurumundaki 17 hükümlüye Kovid-19 tanısı konulduğunu, 3 hükümlünün tedavi sırasında hayatını kaybettiğini bildirdi.Gül, adalet hizmetlerinde Kovid-19'a karşı alınacak tedbirlerle ilgili video konferans yöntemiyle yapılan koordinasyon toplantısının ardından yaptığı açıklamada, hastanelerde tedavileri devam eden 14 hükümlüden 13'ünün sağlık durumu iyi olduğunu, kronik rahatsızlığı bulunan 1 hükümlünün ise yoğun bakımda tedavi edildiğini kaydetti.70 binden fazla hükümlünün bulunduğu açık ceza infaz kurumlarında aldıkları tedbirlerle vaka sayısını uzun süre sıfırda tutabildiklerini belirten Gül, şu gün itibarıyla da sayının kontrol edilebilir bir seviyede olduğunu vurguladı.Bakan Gül, 14 hakim ve savcı, 32 adliye, 79 cezaevi ve 34 Adli Tıp Kurumu personelinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını dile getirdi.Gül, Cumhuriyet başsavcılıklarınca Kovid-19 ile bağlantılı son bir ayda 71 ilde 1097 kişi hakkında soruşturma başlatıldığını aktardı.Denize kıyısı olan 28 il için genelgeÇevre ve Şehircilik Bakanlığınca denize kıyısı olan 28 ile genelge gönderildi.Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un imzasını taşıyan genelgede, denizlerin gemiler tarafından kirletilmesinin önlenmesini içeren Marpol Sözleşmesi gereği Türkiye'nin, limanlarına yanas¸an hem yurt içi hem yurt dıs¸ı güzergahta sefer yapan her türlü deniz aracına atık alım hizmeti vermesi gerektiği belirtildi.Bu kapsamda, Hudut ve Sahiller Sağlık Genel Müdürlüğü tarafından, gemideki sağlık durumunun incelenmesiyle geminin Türk kıyı ve limanlarıyla temasında sıhhi bir sakınca olmadığını kanıtlayan "Serbest Pratika" belgesi düzenlenmeden, gemi ve deniz araçlarına temas edilmeyecek."Serbest Pratika" alan gemilere kis¸isel koruyucu ekipman ile temas sağlanacak. Gemilerden kaynaklanan çöpler, türlerine göre ayrıs¸tırılmıs¸, tamamen kapalı pos¸etler içinde, gerekli tedbirler alınarak verilmesi halinde, atık kabul tesislerince alınacak. Alınan çöpler dezenfeksiyon is¸lemine tabi tutulacak ve ivedilikle bertaraf tesislerine gönderilecek. Bu kapsamda, çalıs¸an personelin hijyen s¸artları dahilinde hareket etmesi sağlanacak.Karantina uygulanan gemilerden alınacak çöpler "tıbbi atık" olarak yönetilecek. Gemilerden ve atık kabul tesislerinden kaynaklanacak, maske, eldiven ve diğer kis¸isel hijyen malzeme atıklarının torbaları, en az 72 saat süreyle geçici depolama alanlarında bekletilerek bertarafa gönderilecek.Marpol Sözles¸mesi kapsamındaki diğer atıkların atık alım hizmetlerinin ise normal atık alım süreci içerisinde verilmesine devam edilecek.Şantiyelerdeki koronavirüs tedbirleri belirlendiAile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, yeni tip koronavirüsle mücadele kapsamında şantiyelerde alınması gereken tedbirlere ilişkin kılavuz yayımladı."Şantiyelerde 19 Adımda Yeni Tip Koronavirüse Karşı Korunun" başlıklı kılavuzda, işverenin iş yerinde aldığı tedbirleri çalışanlara bildirmesi gerektiği belirtildi.Kılavuzda, birden fazla işverenin bulunduğu şantiyelerde alınacak tedbirlerde iş birliği ve koordinasyona, işverenler arasında düzenli bilgi alışverişinin sağlanmasına özen gösterilmesi gerektiği ifade edildi.Çalışanların ateşinin sabah işe giriş, öğle arasında işe başlamadan önce ölçülmesi istenen kılavuzda, ateşi yüksek olanların iş yeri hekimine yönlendirilmesi, alınacak tedbirler hakkında çalışanların düzenli olarak bilgilendirilmesi gerektiği aktarıldı."8 milyon 400 bin işlemi tamamladık"Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle evde yardım ve emekli maaşı ödemeleri kapsamında şu ana kadar 8 milyon 400 bin işlemi tamamladıklarını söyledi.Karaismailoğlu, Türkiye genelinde ücretsiz olarak dağıtımı yapılacak maskelerin paketlenip PTT şubelerine gönderildiği PTT İstanbul Hadımköy Kargo İşleme Merkezi'ni ziyaretinde konuştu.Yaşlılık ve engelli maaşı ödemeleri ile Emekli Sandığı, Bağ-Kur ve SSK ödemelerini vatandaşın kapısına götürdüklerini belirterek, hükümetin açıkladığı destek programı doğrultusunda 4 milyon 400 bin aileye ödemelerini evlerinde yaptıklarını kaydeden Karaismailoğlu, vatandaşların talebi halinde ödemelerini Posta Çeki hesapları ve IBAN hesaplarına da yatırabildiklerini, şu ana kadar yaklaşık 8 milyon 400 bin işlemi tamamladıklarını ifade etti.Kocaeli'ne 250 yataklı sahra hastanesiKocaeli'de, Kovid-19 ile mücadele kapsamında tedbir amaçlı 250 yatak kapasiteli sahra hastanesi kurulacak.Sağlık Bakanlığı uhdesinde Kocaeli Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesinin yanındaki eski asker hastanesinin olduğu alana kurulacak sahra hastanesinde, ağırlıklı olarak koronavirüs hastalarına hizmet verilecek.Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı hizmet sunacak tek katlı 250 yatak kapasiteli sahra hastanesinde, istenildiğinde tüm yataklar yoğun bakım standartlarına dönüştürebilme özelliğine sahip olacak.AFAD koronavirüsle mücadeleye 48 milyon lira harcadıİçişleri Bakanlığı Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında 48 milyon 73 bin 714 lira harcandığını bildirdi.AFAD'dan yapılan açıklamada, Kovid-19 nedeniyle yurt dışından Türkiye'ye getirilen ve 14 günlük karantina sürelerini yurtlarda geçiren üniversite öğrencileri ve ihtiyaç sahiplerinin, memleketlerine ücretsiz gönderildiği belirtildi.64 ildeki 113 Kredi ve Yurtlar Kurumu yurtları ile özel yurtlarda karantina uygulamasının yapıldığı kaydedilen açıklamada, buralarda 1770 personelin görevlendirildiği ifade edildi.Karantinaya alınan 34 bin 539 kişiden 21 bin 967 kişinin evlerine gönderildiği belirtilen açıklamada, Türk Kızılayın 1 milyon 526 bin 300 öğün yemek dağıttığı vurgulandı.65 yaş ve üstü ile kronik hastalığı bulunan vatandaşların ihtiyaçlarının, "Vefa Sosyal Destek Grupları" ile karşılanmaya devam edildiği belirtilen açıklamada, bu gruplarda 1037 AFAD personelinin bulunduğu, bugüne kadar 48 milyon 73 bin 714 liranın harcandığı kaydedildi.Hakim ve savcılara uzaktan eğitimTürkiye Adalet Akademisi, 240 hakim ve savcı adayının yeni tip koronavirüs tedbirleri kapsamında uzaktan eğitimine ilişkin uygulamayı başlattı.Eğitimlerine 12 Mart'ta ara verilen hakim ve savcı adayları için Uzaktan Eğitim Merkezi kuran Türkiye Adalet Akademisi, stüdyolarda çekilen dersleri oluşturulan sistem üzerinden adaylara ulaştırıyor.YÖK, koronavirüs tedbirleri kapsamında eczacılık ve diş hekimliği öğrencilerine staj kolaylığı getirdi. YÖK Başkanı Prof. Dr. Yekta Saraç, diş hekimliği programlarında stajın uygun zamanda sağlık birimlerinde koruyucu önlemler alınarak yapılabileceğini bildirdi.Saraç, öğrencilerin, eczacılık programlarında ise sağlık birimleri ile serbest eczanelerde uygun zamanda uygulama eğitimlerini koruyucu önlemler alınarak yapabilecekleri gibi dijital imkanlarla uzaktan öğretim yoluyla da tamamlayabileceklerini kaydetti.15 günlük bebek de 92 yaşındaki kadın da iyileştiGümüşhane Yeni Devlet Hastanesi'nde yaklaşık bir haftadır koronavirüs tedavisi gören kadın doktor, sağlığına kavuşarak meslektaşlarının alkışlarıyla taburcu edildi.Bingöl'de yeni tip koronavirüs tedavisi tamamlanan 15 günlük bebek ile Çanakkale'de sağlığına kavuşan 92 yaşındaki kadın da taburcu edildi.