Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Kaynak: AA

Sağlık Bakanlığı, Türkiye 'de son 24 saatte 4 bin 801 Kovid-19 tanısı konulduğunu, 125 kişinin hayatını kaybettiğini, toplam vaka sayısının 74 bin 193, can kaybının 1643'e ulaştığını duyurdu.Bakanlığın internet sitesinde yer alan "Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu"nun güncel verilerine göre, 16 Nisan 2020'de 40 bin 427 testle toplam test sayısı 518 bin 143'e yükseldi. Son 24 saatte 4 bin 801 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 125 hasta vefat etti, 1415 hasta iyileşti.Toplam yoğun bakım hasta sayısı 1854, toplam entübe hasta sayısı 1040, toplam iyileşen hasta sayısı 7 bin 89 oldu.Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından "Günde 40 bin test hedefini aştık. Vaka sayısında artış öngörülebilir düzeyde kaldı. Yoğun bakım desteğine ihtiyaç duyan hastalarda seyir kontrol altında. Yeni iyileşen hasta sayımız 1000'in üzerinde. İki gücümüz var: Tedbir, tedavi. Gücümüzü kullanalım." ifadelerini kullandı.Sokağa çıkma yasağına ilişkin genelgeİçişleri Bakanlığınca 81 valiliğe hafta sonu 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta uygulanacak sokağa çıkma yasağıyla ilgili genelge gönderildi.Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, 17 Nisan Cuma günü 24.00 ila 19 Nisan Pazar günü saat 24.00 arasında sokağa çıkma yasağı, büyükşehir statüsündeki Adana, Ankara , Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa, Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir, Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla, Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van ile Zonguldak il sınırlarında uygulanacak.Genelgeye göre açık olacak iş yeri, işletme ve kurumlar şöyle:Ekmek üretiminin yapıldığı fırın veya unlu mamul ruhsatlı iş yerleri (Bu iş yerlerinde sadece ekmek ve unlu mamul satışı yapılabilecek) ile bunların sadece ekmek satan bayileri,İlaç, tıbbi cihaz, tıbbi maske ve dezenfektan üretimi, nakliyesi ve satışına ilişkin faaliyetleri yürüten iş yerleri,Kamu ve özel sağlık kurum ve kuruluşları, eczaneler, veteriner klinikleri ve hayvan hastaneleri,Zorunlu kamu hizmetlerinin sürdürülmesi için gerekli kamu kurum ve kuruluşları ile işletmeler (Havalimanları, limanlar, sınır kapıları, gümrükler, karayolları, huzurevleri, yaşlı bakım, rehabilitasyon ve acil çağrı merkezleri, AFAD birimleri, Vefa Sosyal Destek birimleri ve benzerleri),Valilikler ve kaymakamlıklar tarafından yerleşim merkezleri için her 50 bin nüfusa bir ve il sınırları içinden geçen şehirler arası kara yolu, varsa otoyol üzerinde her 50 kilometre için bir olmak üzere belirlenecek sayıda akaryakıt istasyonu ve lastik tamircisi (Bu madde kapsamında açık olacak akaryakıt istasyonları ile lastik tamircileri kura yöntemi ile belirlenecek),Doğal gaz, elektrik, petrol sektöründe stratejik olarak faaliyet yürüten büyük tesis ve işletmeler (Rafineri ve petrokimya tesisleri ile termik ve doğal gaz çevrim santralleri gibi),PTT, su, gazete ve mutfak tüpü dağıtım şirketleri,Hayvan barınakları, hayvan çiftlikleri ve hayvan bakım merkezleri,Sağlık hizmetlerinin kapasitesini artırmaya yönelik acil inşaat, donanım gibi faaliyetleri yürüten işletme/firmalar,Bulunduğu yerin İl/İlçe Hıfzıssıhha Kurulu tarafından izin verilmesi şartı ile makarna, un, süt, et, balık üretimi gibi temel gıda maddelerinin üretiminin yapıldığı tesisler ve kağıt, kolonya üretimi başta olmak üzere hijyen malzemeleri ile bu malzemelerin üretimi için ihtiyaç duyulacak ham maddelerin üretiminin yapıldığı tesisler,Yurt içi ve dışı taşımacılık (ihracat/ithalat/transit geçişler dahil) ve lojistiğini yapan firmalarOteller ve konaklama yerleri,Gıda, temizlik ve ilaç gibi sektörlere ambalaj sağlayan üretim tesisleri,Çalışanları inşaat alanında bulunan şantiyede konaklayarak yapımı devam eden büyük inşaatlar (Bu madde kapsamında inşaat ve konaklama aynı şantiye alanı içinde ise izin verilecek, başka bir yerden çalışanların gelmesine ve şantiyede kalanların başka bir yere gitmelerine izin verilmeyecek. Çalışma sadece inşaat alanı ile sınırlı olacak)Gazete, radyo ve televizyon kuruluşları ile gazete basım matbaaları."İletişim Başkanlığınca, hafta sonu sokağa çıkma yasağı uygulanacak 30 büyükşehir ve Zonguldak'ta, gazete dağıtımının gazete şirketlerinin ring halindeki kendi dağıtım araçları, tespit edilecek içme suyu dağıtım bayileri ile Vefa Sosyal Destek Birimleri vasıtasıyla evlere servis şeklinde yapılacağı bildirildi.Ankara'da koronavirüsle mücadele kapsamında ilave kararlarAnkara Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Vali Vasip Şahin başkanlığında olağanüstü toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, İçişleri Bakanlığının talimatları ve gündemindeki diğer konuları görüşerek ek kararlar aldı.İl genelinde yeni tip koronavirüs (Kovid-19) ile mücadele kapsamında 17 Nisan Cuma saat 24.00'ten itibaren 19 Nisan Pazar saat 24.00'e kadar sokağa çıkma yasağı uygulanacağı ifade edilen açıklamada, Ankara'da alınan tedbirlerin, salgına etkisinin en üst noktaya taşınabilmesi amacıyla hafta sonunu kapsayacak şekilde ilave kısıtlamalara gidilmesinin kararlaştırıldığı belirtildi.İstisna kapsamındaki kurum ve kuruluşların personeli ile görevli kamu personeli, kimlik veya görevlerini belirten belgelerini yanlarında bulunduracak, istenildiğinde kolluk kuvvetlerine gösterecek.