Türkiye'nin kültür hazineleri sahnesinde "Evde Bayram Konserleri" - Fettah Can (1)

Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığınca başlatılan Evde Bayram Konserlerinin yedincisi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.

25.05.2020 23:02 | Son Güncelleme: 25.05.2020 23:07
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığınca başlatılan Evde Bayram Konserlerinin yedincisi Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.
Türkiye'nin farklı şehirlerindeki kültür hazinelerinde organize edilen konserler, dinleyicilerini adeta tarih içinde bir yolculuğa çıkarırken, diğer yandan müziğin farklı türlerinden oluşturulan çok renkli konser programlarıyla yılın bu en özel günlerinde gönüllere dokunuyor.
Ana akım medya mecraları ile sosyal medyadan yayınlanan konser İstanbul'da Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi'nde gerçekleştirildi.
Konserler dizisinin yedinci etkinliğinde Fettah Can sahne aldı.
Konserlerin organizasyonu sürecinde salgın kapsamında gerekli tedbirlerin alındığı, hijyen ve güvenlik önlemlerine harfiyen uyulduğu bildirildi. Türkiye’nin kültür hazineleri sahnesinde ’Evde Bayram Konserleri’ - Fettah Can (1)

Kaynak: AA

Etiketler: Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi, Fettah Can, Türkiye, Güncel, Haber

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