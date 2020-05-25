Türkiye'nin kültür hazineleri sahnesinde "Evde Bayram Konserleri" - Fettah Can (4)

Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen "Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri" kapsamında Fettah Can, İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi'nde sahne aldı.

25.05.2020 23:36 | Son Güncelleme: 25.05.2020 23:42
Cumhurbaşkanlığı tarafından düzenlenen " Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri" kapsamında Fettah Can, İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi'nde sahne aldı.
Türkiye'nin farklı şehirlerindeki kültür hazinelerinde organize edilen konserler, dinleyicilerini adeta tarih içinde bir yolculuğa çıkarırken, diğer yandan müziğin farklı türlerinden oluşturulan çok renkli konser programlarıyla yılın bu en özel günlerinde gönüllere dokunuyor.
19-26 Mayıs'ı kapsayan ve ana akım medya mecraları ile sosyal medyadan yayınlanan konserlerin ilki Aydın'daki Afrodisias Antik Tiyatrosu'nda gerçekleştirilmişti.
Bu akşam konserler dizisinde sahne alan Fettah Can, Cansu Kurtcu'nun yazdığı "Sen En Çok Aşksın" isimli şarkısıyla konserinin açılışını gerçekleştirdi. Can, sözü ve müziğini yaptığı "Özledim", "Işıklı Yol", "Boş Bardak", "Mandalinalar", "Bu Aşkın Katili Sensin", "Bırak Ağlayayım", "Sana Affetmek Yakışır", "Olan Bize Oldu", "Küs",
Can, burada yaptığı konuşmada, "Türkiye'nin Kültür Hazineleri Sahnesinde Evde Bayram Konserleri"nin anlam ve önemine değinerek, şunları kaydetti:
"Sizlerle buluşmamıza vesile olan Cumhurbaşkanlığımıza çok teşekkür ediyoruz, herkesin bayramını tekrar kutluyorum. Çok güzel bir konser olacak, bizi keyifle, müzikle, eşlik ederek izlemenizi ve dinlemenizi istiyorum. Şimdiden iyi konserler. Şimdiden alkışlarınızı duyar gibiyim.
Cumhurbaşkanlığının sosyal medya hesaplarından ve televizyondan izlenebilen konser, İstanbul Mimar Sinan Üniversitesi'nin tanıtımıyla başladı ve yaklaşık 45 dakika sürdü.
Ramazan ve Ramazan Bayramı süresince Türkiye'nin farklı tarihi noktalarında devam eden konserlerin son gününde Mazhar Alanson İstanbul Arkeoloji Müzesi'nde sahne alacak.
Konserlerin organizasyonu sürecinde salgına karşı gerekli tedbirlerin alındığı, hijyen ve güvenlik önlemlerine harfiyen uyulduğu bildirildi. Türkiye’nin kültür hazineleri sahnesinde ’Evde Bayram Konserleri’ - Fettah Can (4)

Kaynak: AA

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