Türkiye'nin Kültürel Renklerini Tanıttılar

Aydın
'ın Nazilli
ilçesinde yer alan Ahmet Yesevi İlkokulunda Türkiye
'nin kültürel zenginlikleri tanıtıldı.
Okul bahçesinde hazırladıkları 7 bölgeye özel stantlarda kendi okul arkadaşları başta olmak üzere ilçedeki diğer okullardan gelen öğrenci arkadaşlarına ve velilere birbirinden ilginç yöresel ve kültürel zenginlikleri uygulamalı olarak anlatan öğrenciler, ilginç anlara da sahne oldu. Tanıtım yaptıkları bölgelerin halk oyunları ve yöresel kıyafetleri ile adeta renk cümbüşüne neden olan öğrenciler, etkinliğin sonunda hep birlikte zeybek oynayarak eğlencenin tadını çıkardı.
(İHA)
Nazilli,Aydın,Türkiye
19 Kasım 2018 Pazartesi 14:26