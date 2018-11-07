Türkiye'nin Lefkoşa Büyükelçisi Başçeri Yödak Heyetini Kabul Etti - Lefkoşa

Türkiye
'nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat
Başçeri, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
(KKTC
) Yükseköğrenim Planlama, Denetleme, Akreditasyon ve Koordinasyon Kurulu (YÖDAK) Başkanı Prof. Dr. Akile Büke ve yönetim kurulu üyelerini kabul etti.
Büyükelçi Başçeri, kabulde yaptığı konuşmada, ülkenin baş sektörlerinden yükseköğrenimi denetleyen kurum olarak YÖDAK'ın çok önemli bir kurum olduğunu söyledi.
Görüşmede, yükseköğrenim alanında neler yapılabileceğinin de konuşulacağını kaydeden Başçeri, Cumhurbaşkanı
Recep Tayip Erdoğan'ın Başbakan olduğu dönemde KKTC'deki yükseköğrenim hedefinin 2017'de aşıldığını, artan öğrenci sayısıyla birlikte ortaya çıkan derslik ve kalacak yer de dahil yeni duruma üniversitelerin uyum sağlamasının önemli olduğunu, bunun için ellerinden geleni yapacaklarını söyledi.
Başçeri, Türkiye Yükseköğrenim Kurumu'nun, YÖDAK'ın en büyük destekçisi olduğunu da ifade etti.
YÖDAK Başkanı Prof. Dr. Akile Büke de Büyükelçiliğin yükseköğrenim alanına önemli katkılarda bulunduğunu belirterek verilen destek için teşekkür etti.
Ali Murat,Kıbrıs,Türkiye
07 Kasım 2018 Çarşamba 18:19