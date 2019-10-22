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Türkiye'nin lezzetleri Adana'da

Türkiye'nin dört bir tarafından farklı lezzetlerin satışa sunulduğu Doğal Üretici Pazarı, Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde açıldı.

22.10.2019 09:32Türkiye'nin lezzetleri Adana'da
Türkiye'nin dört bir tarafından farklı lezzetlerin satışa sunulduğu Doğal Üretici Pazarı, Optimum Alışveriş ve Eğlence Merkezi'nde açıldı. 27 Ekim'e kadar konuklarını ağırlayacak olan pazarda, adeta lezzet şöleni yaşanıyor.

Pazarda, sucuktan pastırmaya, pişmaniyeden tarhanaya, baldan kaymağa, peynirden tereyağına kadar yüzlerce lezzet ziyaretçilere "şölen" havasında alışveriş keyfi yaşatıyor.

En doğal ve en lezzetli ürünlerin görücüye çıktığı Doğal Üretici Pazarı'nda, Trabzon, Kayseri, Afyonkarahisar, Erzurum, Van, Malatya, Aydın, Kahramanmaraş, Adana ve daha birçok ilin meşhur lezzetleri yer alıyor.

Ziyaretçiler, Karadeniz, Marmara, İç Anadolu, Güneydoğu Anadolu, Doğu Anadolu, Ege ve Akdeniz'in en ünlü lezzetlerinin görsel şölen sunduğu Doğal Ürünler Pazarı'nda farklı lezzetleri tatma ve satın alma imkanı buluyor. - ADANA

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Kaynak: İHA

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