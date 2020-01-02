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Türkiye'nin Libya ile ekonomik ilişkileri ne durumda?

Türkiye'nin stratejik ve ekonomik ilişkilerini birlikte yürüttüğü Libya ile ticari bağları nasıl?

02.01.2020 16:39 | Son Güncelleme: 02.01.2020 16:39 Türkiye'nin Libya ile ekonomik ilişkileri ne durumda?
'nin 'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkere Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde.

Libya'da Birleşmiş Milletler tarafından tanınan Ulusal Mutabakat Hükümeti ile imzalanan askeri işbirlik anlaşması tezkerenin ilk adımı oldu. Ankara'nın bununla eş zamanlı olarak imzaladığı Deniz Yetki Alanları Mutabakatı iki ülke arasındaki ekonomik ilişkileri artırmayı hedefliyor. Fakat bu anlaşmada Ankara'nın asıl hedefi İsrail, Yunanistan, Kıbrıs ve Mısır'ın Doğu Akdeniz havzasındaki doğal gaz işbirliğine darbe indirmekti.
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Türkiye, Libya, Dünya

Kaynak: Euronews.com

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