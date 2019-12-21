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Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi İşler Açıklaması

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın Türkiye, ABD, İngiltere, İtalya ve Cezayir'den, darbeci General Halife Hafter'e bağlı milis güçlerin Trablus'a saldırılarını engellemek için UMH'ye destek olmaları istemesinin ardından Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi...

21.12.2019 09:33 | Son Güncelleme: 21.12.2019 09:38 Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi İşler Açıklaması
Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Başbakanı Fayiz es-Serrac'ın , ABD, İngiltere, İtalya ve 'den, darbeci General Halife Hafter'e bağlı milis güçlerin Trablus'a saldırılarını engellemek için UMH'ye destek olmaları istemesinin ardından Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi Emrullah İşler açıklama yaptı.

Eski Başbakan Yardımcısı ve Ak Parti Ankara Milletvekili İşler, Twitter hesabından yaptığı açıklamada "Libya'da BM'nin meşru otorite olarak tanıdığı UMH'nin yardım talebine, Türkiye'nin yanı sıra, UMH'nin yardım çağrısında bulunduğu ilgili anlaşmaya sahip tüm ülkelerin tereddütsüz destek vermesi Libya'nını geleceği açısından önemlidir"dedi.

İşler, "Türkiye, her zaman kardeş Libya halkının ve BM'nin meşru olarak gördüğü Ulusal Mutabakat Hükümeti'nin yanında olacaktır. Doğu Akdeniz'de Türkiyesiz bir denklem kurmak, Libya'da askeri diktatörlük kurmak isteyenlerin heveslerini kursaklarında bırakacaktır.Türkiye, Libya konusunda hak ve menfaatlerinin gereğini yerine getirmede hiçbir tereddüt göstermeden ve hiçbir yerden izin almadan adımlarını atmaya, 'demokrasi dedektifi' diktatör sevdalılarına karşı da tavizsiz bir tutum sergilemeye devam edecektir" ifadelerini kullandı. - ANKARA

Halife Hafter, Cezayir, Türkiye, Libya, 3. Sayfa

Kaynak: İHA

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