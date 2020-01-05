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Türkiye'nin Libya tezkeresinden rahatsız olan Arabistan'dan skandal açıklama: Libya'ya karışmayın

Libya tezkeresinin Meclis'ten geçmesinin ardından Suudi Arabistan yönetiminden kınama mesajı geldi. Yönetim, "Bu karar bir Arap ülkesinin iç işlerine karışmak anlamına geliyor ve uluslararası prensipleri ve anlaşmalara karşı geliyor" açıklamasında bulundu.

05.01.2020 10:21 | Son Güncelleme: 05.01.2020 10:25

Yaklaşık bir yıl önce İstanbul'daki Başkonsolosluk binasında muhalif gazeteci Cemal Kaşıkçı'yı öldüren ve kısa bir süre içinde örtbas eden Suudi Arabistan, Dışişleri Bakanlığı aracılığıyla bir açıklama yayınladı.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı'nın yaptığı ve resmi ajansı SPA'da da yayınlanan açıklamada, TBMM'den geçen tezkeresi hakkında ifadeler yer aldı.

"İÇ İŞLERİNE KARIŞMAK ANLAMINA GELİYOR"

Açıklamada, "Suudi Arabistan, son dönemde 'nin Libya'daki hamlelerini kınıyor ve Libya tezkeresinin Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin kararını ihlal ediyor. Krallık, Türkiye'nin bu hamlesinin Libya'nın güvenliğini ve istikrarını tehdit ettiğini tasdik ederken aynı zamanda Arap ve bölgesel güvenliğe de tehdit oluşturuyor. Bu karar bir Arap ülkesinin iç işlerine karışmak anlamına geliyor ve uluslararası prensipleri ve anlaşmalara karşı geliyor" ifadesi kullanıldı.

MECLİS'TEN GEÇTİ

Türkiye'nin Libya'ya asker göndermesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi elektronik ortamda oylandı. 509 milletvekilinin oy kullandığı tezkere 325 oyla kabul edilirken, 184 ret oyu kullanıldı.

Tezkerenin Libya'ya gidecek olan Türk askerinin muharip güç olmasına imkân tanıyıp tanımayacağına dair tartışmalar ise devam ediyor. Tezkerenin hazırlık çalışmalarına katılan diplomatik kaynaklar, Türk askerinin muharip güç olmayacağını, sadece Libya'daki Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) güçlerine eğitim vereceğini öne sürmüşlerdi. Yeni yıldan önce tezkereyle ilgili CHP ve İYİ Parti'ye bilgilendirme amaçlı ziyaretlerde bulunan Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun ise CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Türk askerinin çatışmaya girme riskini hatırlatması üzerine, "Olabilecek kötü bir senaryoda böyle riskler var" dediği öğrenilmişti.

ERDOĞAN ''DAVETE İCABET EDERİZ'' DEDİ

Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti Türkiye'den deniz, kara ve hava askeri desteği talep etti. Libya'nın destek talep etmesinden sonra, Cumhurbaşkanı Erdoğan, Libya'ya asker gönderme konusunda, "Davet edildiğimiz yere gideriz, edilmediğimiz yere gitmeyiz. Şu anda bir davet olduğuna göre icabet ederiz." demişti.

Türkiye'nin Libya Özel Temsilcisi Emrullah İşler ise yaptığı açıklamada, "361 yıl ortak geçmişimiz olan Libya'nın Meşru hükümetinden gelen davete Türkiye olarak olumlu cevap vereceğiz" ifadelerini kullanmıştı. Bugün de Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi TBMM Başkanlığı'na sunuldu.

LİBYA'DA NELER OLUYOR?

Libya, Muammer Kaddaf'inin devrilmesiyle başlayan ve 2011 yılından sonra iç savaşa dönüşen Libya'da farklı yönetimler ortaya çıktı. BM, sivillerin zarar gördüğünü belirleterek çatışmaların derhal durması çağrısı yaptı.

2011 yılından beri siyasi istikrar sağlanamayan Libya'da 2014 yılında yapılan seçimlerde siyaset ikiye bölündü. Ülkenin doğusunda Temsilciler Meclisi, batısında ise Trablus merkezli Ulusal Mutabakat Hükümeti yer aldı.

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Türkiye'nin Libya tezkeresinden rahatsız olan Arabistan'dan skandal açıklama: Libya'ya karışmayın

Suudi Arabistan, Türkiye, Libya, Politika, Güncel


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