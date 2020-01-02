Son dakika: Türkiye'nin Libya'ya asker gönderme kararı sonrası dünyadan peş peşe tepkiler

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresinin görüşmeleri için bugün olağanüstü toplandı. Mustafa Şentop başkanlığında toplanan Meclis Genel Kurulu, Libya'ya asker göndermenin önünü açacak tezkereyi oyladı. Oylama sonucunda, Libya'ya asker gönderilmesini içeren tezkere, 325 oyla kabul edildi. Tezkereye 184 vekil hayır dedi.

AK PARTİ'DEN İLK AÇIKLAMA

AK Parti Grup Başkanvekili Bülent Turan, Libya tezkeresi Meclis Genel Kurulu'nda oylanırken sosyal medya hesabından dikkat çeken bir paylaşımda bulundu. Turan paylaşımında, "Libya Tezkeresi; AK Parti, MHP ve BBP'nin 325 oyuyla kabul edildi. İsterdik ki tüm partiler destek olsun. Daha bugün Yunanistan, Rum kesimi ve İsrail doğal gaz hattı anlaşması imzaladı. Türkiye'nin Libya hamlesinin (Anlaşmalar/Tezkere) önemi zaman geçtikçe daha iyi anlaşılacak" ifadelerini kullandı.

FAHRETTİN ALTUN: OYUNLARI BOZMAYA DEVAM EDECEĞİZ

İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin tezkerenin TBMM'de kabul edilmesine ilişkin Twitter hesabından paylaşımda bulundu. Altun, "Türkiye olarak, Libya ve Doğu Akdeniz'de güvenlik ve barışın korunması için bütün gücümüzü sarf etmeye ve bölgeyi tek taraflı olarak sömürmeye çalışanların oyunlarını bozmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

FUAT OKTAY: UMARIM Kİ GEREKEN MESAJI ALIRLAR

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, "Libya Tezkeresi ile bölgede oynanan oyunları bozmaya, ülkemizin hak ve menfaatlerini korumaya devam edeceğiz. Umuyorum ki tezkerenin kabulü ile Libya'da saldırgan tutumlarını sürdürenler gerekli mesajı alırlar" ifadelerini kullandı.

ÇAVUŞOĞLU: HAYIRLI OLSUN

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, "Libya tezkeresi ülkemizin çıkarlarının korunması ve bölgenin barış ve istikrarı için önemlidir. Hayırlı olsun" dedi.

KALIN: MENFAATLERİMİZ İÇİN ATILMIŞ ÖNEMLİ BİRE ADIM

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da Twitter'dan "TBMM'de kabul edilen Libya Tezkeresi, Libya'da barış ve istikrarı temin etmek ve ülkemizin Kuzey Afrika ve Akdeniz'deki menfaatlerini korumak için atılmış önemli bir adımdır. Türkiye sahada ve masada güçlü olmaya devam edecektir" diye yazdı.

DÜNYADAN İLK TEPKİ

TBMM'den kabul edilen tezkere sonrası dünyadan ilk tepki darbeci Sisi yönetiminden geldi. Al Jazeera ve Sky News Arabia'nın geçtiği son dakika bilgisine göre, Mısır Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada tezkere kararı kınanırken, parlamentonun aldığı bu kararın Berlin sürecini olumsuz etkileyeceği kaydedildi. Türkiye'nin BMGK'yı ihlal ettiğini iddia eden Kahire yönetimi, alınan bu kararın Akdeniz'de istikrarı etkileyeceğini belirtti.

LİBYA'DAN TÜRKİYE'YE TEŞEKKÜR

Öte yandan Çavuşoğlu, Libya Ulusal Mutabakat Hükümeti (UMH) Dışişleri Bakanı Muhammed et-Tahir Seyyale ile telefon görüşmesi gerçekleştirdi. Seyyale, görüşmede Çavuşoğlu'na, Türkiye'nin desteği ve Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulunda kabul edilen Libya'ya asker gönderilmesine ilişkin Cumhurbaşkanlığı tezkeresi için teşekkürlerini iletti.

SKHİRAT ANLAŞMASI HATIRLATMASI

Al Jazeera'nın geçtiği habere göre Fas Hükümeti sözcüsü, "Skhirat Anlaşması bir referans ve tarihi bir anlaşma. Libya krizini çözmek için her türlü çabayı göstermeye hazırız" dedi.

SKHİRAT ANLAŞMASI NEDİR?

Skhirat Anlaşması BM'nin aracılığında Libya'daki partilerin imzaladığı bir mutabakattır. Fas'ın Skhirat ketinde imzalanan anlaşma bir ulusal birlik hükümeti kurulmasını öngörüyor.

ARAP BİRLİĞİNDEN AÇIKLAMA

Arap Birliğinden yapılan açıklamada Türkiye'nin kararı şiddetle kınanırken, bu kararın bölgedeki çatışmayı daha da körükleyeceği belirtildi. Arap Birliği, Skhirat mutabakatının uygulanmasını desteklediklerini belirtti.

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