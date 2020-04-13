Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü ziyarete kapatıldı
Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan, beyaz kumsalı ve turkuaz rengiyle dikkat çeken salda gölü korona virüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı.
13.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:41
Gölün doğal güzelliğinin en iyi izlendiği Beyaz Adalar, halk plajı ve Kayadibi bölgesinde artık sessizlik hakim.
Boşalan göl kıyısını, geçen yıl 1 milyon 400 bin kişi ziyaret etmişti.
(İHA)
Kaynak: İHA
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