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Türkiye'nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü ziyarete kapatıldı

Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan, beyaz kumsalı ve turkuaz rengiyle dikkat çeken salda gölü korona virüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı.

13.04.2020 16:40 | Son Güncelleme: 13.04.2020 16:41
Burdur 'un Yeşilova ilçesinde yer alan, beyaz kumsalı ve turkuaz rengiyle dikkat çeken salda gölü korona virüs tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı. Burdur'un Yeşilova ilçesinde yer alan, beyaz kumsalı ve turkuaz rengi suyunun güzelliğiyle dikkat çeken Salda Gölü, yeni tip corona virüsle mücadele tedbirleri kapsamında ziyarete kapatıldı.
Gölün doğal güzelliğinin en iyi izlendiği Beyaz Adalar, halk plajı ve Kayadibi bölgesinde artık sessizlik hakim.
Boşalan göl kıyısını, geçen yıl 1 milyon 400 bin kişi ziyaret etmişti.
(İHA) Türkiye’nin Maldivleri olarak bilinen Salda Gölü ziyarete kapatıldı

Kaynak: İHA

Etiketler: SALDA GÖLÜ, Yeşilova, Burdur, Güncel
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