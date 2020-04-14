'Türkiye'nin Maldivleri' Salda Gölü'nde inşaat tartışması: Bakan Kurum müdahale etti
CHP Milletvekili Mehmet Göker tarafından paylaşılan ve Salda Gölü'nde inşaat makinelerinin çalıştığını gösteren videonun ardından Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum açıklama yaptı
14.04.2020 20:56 | Son Güncelleme: 14.04.2020 20:56
Bakan Kurum, "Paylaşılan olumsuz görüntüler, Salda Gölü'nü koruma eksenli projemizi kesinlikle yansıtmamaktadır" ifadelerini kullanarak, bölgeye millet bahçesi yapımını yüklenici firma hakkında soruşturma başlattıklarını belirtti.
Kaynak: Euronews.com
Etiketler: Cumhuriyet Halk Partisi, SALDA GÖLÜ, Dünya