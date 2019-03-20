Türkiye'nin Manila Büyükelçisi Sümer, Duterte'ye Güven Mektubunu Sundu

Türkiye
'nin Manila Büyükelçisi Artemiz Sümer, Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo Duterte
'ye güven mektubunu sundu. Filipinler Devlet Başkanı Rodrigo
Duterte, Türkiye'nin Manila Büyükelçisi Artemiz Sümer, Laos Büyükelçisi Songkane Luangmuninthone, Hollanda
Büyükelçisi Saskia Elisabeth de Lang, Papua Yeni Gine
Büyükelçisi Betty Palaso, Singapur
Büyükelçisi Gerard Ho Wei Hong'u kabul etti. Büyükelçi Artemiz Sümer, diğer büyükelçilerle birlikte Duterte'ye güven mektubunu sundu.
Duterte kabulde yaptığı açıklamada, büyükelçilerle çalışmaktan dolayı onur duyduğunu ifade ederek, bu ülkelerle ilişkilerini daha da geliştirmeyi dört gözle beklediğini ifade etti. Güven mektuplarının teslim edilmesinin ardından Duterte, büyükelçilerle ayrı ayrı görüştü. - MANILA
Politika
Kaynak: İHA