Haberler » Güncel » Türkiye'nin merak ettiği Taşbaşı Obası - Haber

Türkiye'nin merak ettiği Taşbaşı Obası

2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nın eteğinde bulunan ve son aylarda ulusal bir tv kanalında yayınlanan dizi ile tüm Türkiye'nin merak ettiği Taşbaşı Obası, kış mevsiminde de ayrı bir güzelliğe ev sahipliği yapıyor.

15.12.2019 11:33 | Son Güncelleme: 15.12.2019 11:38Türkiye'nin merak ettiği Taşbaşı Obası
2 bin rakımlı Çambaşı Yaylası'nın eteğinde bulunan ve son aylarda ulusal bir tv kanalında yayınlanan dizi ile tüm 'nin merak ettiği Taşbaşı Obası, kış mevsiminde de ayrı bir güzelliğe ev sahipliği yapıyor.

ilçesinin 77 obasından bir tanesi olan ve etrafını ladin ormanlarının çevrelediği Taşbaşı Obası, hemen eteğinde bulunan göl ile de ayrı bir güzelliğe bürünüyor.

Ulusal bir tv kanalında yayınlanan Kuzey Yıldızı diziyle obanın doğal güzelliğini tüm Türkiye öğrendi. Dizi filimden sonra tur şirketleri obaya seferler düzenlemeye başladı. Çevre illerden de obayı görmek için gelenlerin sayıları ise oldukça arttı.

Kabadüz Belediye Başkanı Yener Kaya, çekimleri 'da ve büyük bölümünde ilçenin Taşbaşı Obası'nda çekilen Kuzey Yıldızı dizisiyle obanın tarifi mümkün olmayan güzelliğini tüm Türkiye'nin gördüğünü söyledi.

Oba ve dizi çekimi yapılan evleri görmeye çok sayıda kişinin geldiğini aktaran Başkan Kaya, "Birçok Ordulu hemşehrimiz dizi sayesinde öğrendiği obaya görmeye geliyorlar. Bunun yanında çevre illerden de Taşbaşı Obası'nı görmek için geliyorlar. Dizi ile yaylamızın tüm güzelliklerini tüm Türkiye gördü" dedi. - ORDU

Çambaşı Yaylası, Türkiye, Kabadüz, Ordu, Güncel

Kaynak: İHA

Güncel

Son Dakika Haberleri

12:39 Engelleri yüzerek aştı (2) - Haber
12:38 Yolun karşısına geçmek isterken otomobil çarptı, hastanede öldü - Haber
12:38 Kendilerini polis olarak tanıtıp telefon gasbeden 3 şüpheli tutuklandı - Haber
12:38 "İstanbul Yarınlar İçin Bir Arada" istişare toplantıları - Haber
12:38 Karbonmonoksit gazından zehirlenen çift öldü - Haber
10:17 Çin'den ithal 23 ton ciğerin ele geçirilmesi sonrası uzmanlar uyardı - Haber
02:28 Başkentte trafik ışıklarında 3 araca çarpan otomobil iş yerine girdi: 4 yaralı - Haber
00:49 Malatya'da polis noktasına ateş açıldı - Haber
23:25 Çöpe atılan 70 bin dolarının izini takip edip buldu - Haber
22:34 Metroda bir kadın, başörtülü kadınlara hakaret edip saldırdı - Haber
15.12.2019 12:40:47