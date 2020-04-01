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"Türkiye'nin Meydanları"nda "koronavirüs sessizliği"

"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul, "Evde Kal Türkiye" çağrısına büyük oranda uyuyor.

01.04.2020 12:22 | Son Güncelleme: 01.04.2020 12:25
"Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında İstanbul , "Evde Kal Türkiye " çağrısına büyük oranda uyuyor. Kentin meydanlarındaki sessizlik drone ile görüntülendi.
Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
’Türkiye’nin Meydanları’nda ’koronavirüs sessizliği’

Kaynak: AA

Etiketler: İstanbul, Türkiye, Güncel

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"Türkiye'nin Meydanları"nda "koronavirüs sessizliği"
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