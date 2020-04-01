"Türkiye'nin Meydanları"nda "koronavirüs sessizliği" Taksim Meydanı
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, vatandaşların ve turistlerin kalabalık olarak bulunduğu Taksim Meydanı ve Taksim Atatürk Anıtı civarında yoğunluğun olmadığı görüldü.
01.04.2020 15:30 | Son Güncelleme: 01.04.2020 15:35
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemleri kapsamında, vatandaşların ve turistlerin kalabalık olarak bulunduğu Taksim Meydanı ve Taksim Atatürk Anıtı civarında yoğunluğun olmadığı görüldü.
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Kaynak: AA