"Türkiye'nin Meydanları"nda koronavirüs sessizliği" havadan görüntülendi
Taksim Meydanı'ndan havadan görüntüler Eminönü Meydanı'ndan görüntüler İSTANBUL - "Türkiye'nin Meydanları"nda koronavirüs sessizliği" havadan görüntülendi.
02.04.2020 13:36 | Son Güncelleme: 02.04.2020 13:38
Taksim Meydanı'ndan havadan görüntülerEminönü Meydanı'ndan görüntüler İSTANBUL - " Türkiye 'nin Meydanları"nda koronavirüs sessizliği" havadan görüntülendi.
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular
Kaynak: AA
Etiketler: Eminönü Meydanı, Türkiye, Taksim, Güncel