"Türkiye'nin Meydanları"nda "koronavirüs sessizliği"
Cumhuriyet Alanı'ndan detaylar Anayollardan detaylar Sahil bandından ve boş banklardan görüntü MERSİN - Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyuldu.
02.04.2020 14:47 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:49
Cumhuriyet Alanı'ndan detaylar Anayollardan detaylar Sahil bandından ve boş banklardan görüntü MERSİN - Mersin 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye " çağrısına uyuldu. Günün her saatinde yoğunluk yaşanan sahil kıyısında bu kez sessizlik hakimdi.
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Kaynak: AA