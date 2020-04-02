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"Türkiye'nin Meydanları"nda "koronavirüs sessizliği"

Cumhuriyet Alanı'ndan detaylar Anayollardan detaylar Sahil bandından ve boş banklardan görüntü MERSİN - Mersin'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye" çağrısına uyuldu.

02.04.2020 14:47 | Son Güncelleme: 02.04.2020 14:49
Cumhuriyet Alanı'ndan detaylar
Anayollardan detaylar
Sahil bandından ve boş banklardan görüntü MERSİN - Mersin 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında "Evde Kal Türkiye " çağrısına uyuldu. Günün her saatinde yoğunluk yaşanan sahil kıyısında bu kez sessizlik hakimdi.
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’Türkiye’nin Meydanları’nda ’koronavirüs sessizliği’

Kaynak: AA

Etiketler: Türkiye, Mersin, Güncel

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"Türkiye'nin Meydanları"nda "koronavirüs sessizliği"
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Haberler ›› Güncel ››'Türkiye'nin Meydanları'nda 'koronavirüs sessizliği' - Haberler

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