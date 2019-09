Türkiye'nin milli projesi, dünya basınında BM'nin açlık raporuna panzehir olarak sunuldu

Dünya basını, azalmakta olan tarım üretimine karşı Türkiye'nin geliştirdiği mobil enerji santralini panzehir olarak sundu.



Türkiye'de Doğa Solar Enerji Sistemleri'nin Ar-Ge ve tasarımı olan Farm Power, İspanya, ABD ve Fransa başta olmak üzere pek çok yayın organında yer aldı. Tarımda ekilemeyen araziyi minimuma indirecek sistem en çok İspanya basınında ilgi gördü. Ülkede 40'ın üzerinde yayın organı Türkiye'nin milli projesine ilgi gösterdi. Dünya basınının yoğun ilgi gösterdiği Farm Power Mobil Güneş Enerji Santrali, tarımda yeni bir sayfa açarak tarımsal üretimdeki mobil enerji ihtiyacını bütünüyle karşılayabilecek bir nitelik taşıyor.



Doğa Solar Enerji Sistemleri Yönetim Kurulu Başkanı Soner Asma, dünyada gıda ihtiyacının giderek arttığına dikkat çekerek Farm Power'in yeni arazilerin tarımsal üretime kazandırılması noktasında kritik öneme sahip olduğunu vurguladı. Soner Asma, Farm Power ile şebeke hattının olmadığı araziler için en ucuz yöntem olan güneş enerjisini çözüm olarak sunduklarını ifade etti. Türkiye'nin tarım ülkesi olduğunu söyleyen Asma, bu konuda en başta gelen ihtiyacın enerji ihtiyacı olduğunu belirtti. Asma, "Enerji ihtiyacında ülkemizin konumu şu anda yüzde 50'nin üzerinde ithalatçıyız. Tarımda ihracatçı olma yolunda giden ülkemizdeki en büyük atak, milli enerji üretimi olması gerekiyor. Bu konuda biz firma olarak Farm Power cihazlarını ürettik. Tamamen yerli ve milli imkanlarla yapılmış cihazlar. Bu cihazlarımızın çiftçimize katacağı en büyük değer, enerjisini kendi üreten milli çiftçi haline getirmesi" dedi.



Farm Power'i 2 yıl önce kullanmaya başlayan çiftçiler ise, sistemi kullanmadan önce çok zorluk çektiklerini, ancak 2 yıldır elektrik faturası diye bir dertlerinin olmadığını vurguladı.



Türkiye'den dünya tarımına dev destek; ekilemeyen arazi kalmayacak



Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü'nün (FAO), 22 Şubat 2019 tarihinde açıklanan raporunda, dünya genelinde biyo çeşitliliğin azalmasına bağlı olarak gıda üretiminin düştüğüne dikkat çekildi. BM Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Uluslararası Tarımsal Kalkınma Fonu (IFAD), BM Çocuklara Yardım Fonu (UNICEF), Dünya Gıda Programı (WFP) ve Dünya Sağlık Örgütü (WHO) tarafından 11 Eylül 2018 tarihinde kamuoyuna açıklanan Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu Raporunda da, dünyada açlıkla karşı karşıya olan insan sayısının artarak 2017 yılında 821 milyona ulaştığı ve dünyadaki her 9 kişiden birinin açlık tehlikesiyle karşı karşıya olduğu vurgulandı. Raporda, dünyada görülen açlığın son üç yıl içinde tırmanışa geçtiğine de işaret edilerek iklim değişikliklerinin buğday, pirinç ve mısır gibi temel ürünlerin üretimini olumsuz etkilediği belirtildi.



Tarımsal üretim düşüyor; açlık tehdidi büyüyor



Tarımsal üretimin gerilemesinin gıda maddelerinde açık oluşturduğuna işaret edilen Dünyada Gıda Güvenliği ve Beslenme Durumu Raporunda, 2017 yılında beş yaşından küçük yaklaşık 151 milyon çocuğun beslenme yetersizliği ile karşı karşıya kaldığı belirtiliyor.



Öte yandan, BM verilerine göre dünyada 821 milyon kişi açlıkla mücadele ederken yine BM hesaplarına göre dünya nüfusu 2050 yılında 10 milyara çıkacak. Dolayısıyla gıda üretimindeki açığın sürmesi durumunda dünyada çok daha fazla insan açlık tehlikesiyle karşı karşıya kalabilecek.



Dünyada ilk; tarım arazileri için mobil enerji santrali



Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Dünya Sağlık Örgütü (WHO) ve diğer uluslararası kuruluşların açıkladığı raporlar, dünyada ve Türkiye'de tarımsal üretim alanlarının daralması, gıda üretimindeki düşüş ve bunun sonucunda artan gıda fiyatlarının yanı sıra dünya nüfusundaki hızlı artışa bağı olarak büyüyen açlık tehlikesine işaret ediyor. Bu bağlamda tarımsal üretimin artırılması için yeni tarım alanlarının üretime açılması kritik öneme sahip. İşte gıda arz ve güvenliğinin giderek önem kazandığı bu ortamda, Türkiye tarımda devrim niteliğinde bir adım attı. Doğa Solar Enerji Sistemleri tarafından geliştirilen Farm Power Mobil Güneş Enerji Santrali ile tarıma açılmayan arazi kalmayacak. Şebeke hattının olmadığı, dolayısıyla şebekeden elektrik bağlamanın çok maliyetli olduğu yerlerde çözüm olarak Farm Power devreye girecek. Böylece tarımsal araziler için hayati öneme sahip sulama, en ucuz yöntem olan güneş enerjisi ile çözülecek. Farm Power, tarımsal üretimde önemli bir fark oluşturacak.



Tarımda devrim



Türkiye'nin geliştirdiği Farm Power Mobil Güneş Enerji Santrali, tarımda yeni bir sayfa açarak tarımsal üretimdeki mobil enerji ihtiyacını bütünüyle karşılayabilecek bir nitelik taşıyor. Doğa Solar Enerji Sistemleri'nin Ar-Ge ve tasarımı olan Farm Power'ın üretiminde kullanılan parçaların tamamına yakını yerli üretimdir ve Türkiye menşelidir. En önemli özelliklerinden biri ise; enerji ihtiyacı duyulan bir yere mobil olması sebebiyle hemen kurulabilir ve taşınabilir olmasıdır.



Süspansiyon sistemiyle taşınmalarda minimum risk



Farm Power'ı diğer mobil enerji üreten sistemlerden ayıran pek çok önemli özelliği söz konusu. Öncelikle taşınması daha ekonomik ve sevkıyat sırasında sistem, tüm panelleriyle dış etkenlere karşı kendini koruma altına almaktadır. Zira Farm Power Mobil Güneş Enerji Santrali, süspansiyon sistemiyle, bozuk zeminlerde ve olası sarsıntılara karşı hasar riski minimuma indirilecek bir şekilde tasarlanıp üretilmiştir. Farm Power'ın bu özelliği, uzun kullanım ömrü sunmaktadır.



Maksimum koruma; en yüksek verim



Farm Power Mobil Güneş Enerji Santrali, kullanıcıya enerji ile birlikte yaşam alanı da sunmaktadır. Ayrıca, kullanıldığı alanda güvenliğini kamera ile gözetlemekte ve kullanıcısına bilgi aktarabilmektedir. Rüzgar ölçüm istasyonu ile olası sert hava koşullarında kendini korumaya alabilme özelliğine sahiptir. Bu sayede oluşabilecek hasarlarında önüne geçebilmektedir. Sistemde yüklü pusula sayesinde de kurulum öncesi doğru yönde konumlanmakta ve güneşin doğuşundan batışına yüksek verim elde edebilmektedir.



Güneş takip sensörleriyle enerji verimliliği



Doğa Solar tarafından üretilen Farm Power'ın ayırt edici özelliklerinden bir diğeri de üzerinde bulunan güneş takip sensörleri sayesinde güneşi anlık olarak takip edebilmesi ve bu özelliği sayesinde enerji verimliliğini maksimumda tutabilmesidir. Kurulum esnasında ise sistem; içerisindeki akü sayesinde herhangi bir enerjiye ihtiyaç duymamaktadır. Farm Power Mobil Güneş Enerji Santrali'nde her bir blok birbirinden bağımsız çalışmaktadır. Böylelikle bir blokta oluşabilecek arıza veya olumsuz bir durumdan diğer bloklar etkilenmemekte ve çalışmaya devam edebilmektedir.



Başka alanlarda kullanım imkanı



Farm Power sisteminin en önemli özelliklerinden biri, kolay ve güvenilir şekilde taşınabilir olmasıdır. Bu sayede, herhangi başka bir alanda veya yerde ortaya çıkacak elektrik ihtiyacı için de kullanılabilme imkanı sunmaktadır. Sistemin kolayca taşınabilir olması, muhtemel hırsızlık vakalarına karşı kökten çözüm sunmaktadır. Kullanım ihtiyacının ortadan kalkmasıyla birlikte güvenli bir yere götürülerek bu ihtimal ortadan kaldırılabilmektedir. Kurulum aşamasında olası devrilmelere karşı önemli bir özelliğe sahiptir. Ayarlanabilir payandalar sayesinde zeminde güvende durabilmektedir. - KONYA

