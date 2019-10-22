Türkiye'nin moda geleceği için yatırımları devam ediyor

Avrupa kalite ve standartlarında, moda ve tekstil sektörünün küresel rekabet edebilme gücünün kuvvetlendirilmesine ve sektörün nitelikli insan kaynağı ihtiyacına katkı sağlamak amacıyla açılan Altier Akademi yaratıcı ve yenilikçi moda tasarımcıları ile moda profesyonelleri yetiştiriyor.

Bakırköy'de 2 bin metrekarelik ultra lüks donanımlı moda akademisini 8 Milyon TL yatırımla hizmete açan Altier Akademi Kurucusu Serkan Selamet, öğrencileri sektöre tam donanımlı hazırlamak, iş hayatında tekstil endüstrisinin ihtiyaç duyduğu nitelikleri kazandırmak ve moda dünyasını global anlamda anlayabilen moda profesyonelleri yetiştirmek adına yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Serkan Selamet, çağın getirdiği son teknolojik gelişmelere paralel olarak, özellikle hazır giyim firmalarının çok fazla rağbet gösterdiği ABD Menşeili Gerber Accumark teknolojisinin son versiyonu olan 14 tekil kullanıcılı 12.2 lisans programını 1 Milyon TL'ye satın aldı. Öğrenciler, ürünün tasarım aşamasından üretimine ve son tüketiciye en hızlı bir biçimde nasıl ulaşabileceklerini akademideki Gerber Accumark 3D eğitimi ile öğrenecek. Geleceğin modasını öngörerek Gerber teknolojisini olmazsa olmaz olarak gören Serkan Selamet konuyla ilgili olarak ' Firmaların önünde gitmeyen bir eğitim kurumu firmaları ileriye taşıyamaz. Biz Türk tekstil firmalarını ve moda sektörünü dünya standartlarında sunduğumuz eğitimlerle hep bir adım yukarıya taşımayı hedefliyoruz. Öğrencilerimize verdiğimiz en üst düzey teknoloji donanımlı bir ortamda ve alanında uzman eğitmenlerimizle iş temelli deneyimsel öğretim metodları uyguluyoruz. Satın aldığımız Gerber'in son versiyonu ile öğrencilerimiz artık dünya standartlarında bilgiye sahip olup yaratıcılıklarını daha iyi geliştirebilecekler 'dedi.

Modellerin tüm beden ölçülerine göre 3D simülasyonunu yaparak ürünün tasarım ve fit olarak değerlendirmesine imkan tanıyan Gerber Accumark yazılımı sayesinde artık prova mankenine de gerek kalmıyor. Altier Akademi, eğitimlerinin yanı sıra Türk Moda Dünyası'nın önde gelen isimleri ve firma profesyonelleriyle tanışma imkanı, workshop deneyimleri, konferanslar, sergiler, trunkshowlar ve farklı içerikte etkinlikler sunarak öğrencileri her açıdan profesyonel iş hayatına hazırlıyor.