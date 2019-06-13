Türkiye'nin moda ve çocuk gelişimine hizmet edecek gençler bu okulda yetişiyor (2)

Kaynak: AA

AYŞE BÜŞRA ERKEÇ - Türkiye'nin en eski mesleki ve teknik kurumlarından olan 145 yıllık Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Türkiye'nin moda ve çocuk gelişimine hizmet edecek gençleri yetiştiriyor.İstanbul'un Fatih ilçesinde Cağaloğlu semtinde bulunan, mesleki ve teknik eğitim alanında köklü bir geçmişe sahip lisenin mimarisi de göz kamaştırıyor. Lise, Sultan Abdülhamit Han tarafından 1874'te Bab-ı Ali Hariciye Katipleri için lisan mektebi olarak inşa ettirilen ve birinci derecede tarihi eser olarak kabul edilen binada hizmet veriyor."Türkiye'nin en gelişmiş mesleki ve teknik eğitimini veren kurum" olma vizyonuyla hareket eden lise, moda tasarımı, moda sanat eğitimi, tekstil, konfeksiyon ve çocuk gelişimi alanlarında eğitim veriyor.Lisede 21 öğretmen görev yaparken 257 öğrenci eğitim-öğretim hayatını sürdürüyor.Okulun müfredatına 2019-2020 eğitim-öğretim yılında geleneksel Türk sanatları derslerinin de eklenmesi için çalışmalar sürüyor.Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, 2007-2008 eğitim-öğretim yılında "Kişisel ve Sosyal Hizmetler" alanında ülke genelinde girdiği proje tabanlı beceri yarışmasında "Çocuk Gelişimi ve Eğitimi Alanında Yöresel Kıyafetlerimiz" isimli projesiyle Avrupa Yakası birinciliği ve Marmara Bölgesi mansiyon ödülünün sahibi oldu.Annesinin okuduğu okula müdür olduCağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi Müdürü Emine Erdönmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 1874'te Abdülhamit tarafından yaptırılan okulun 1960'tan beri "kız okulu" olarak varlığını sürdürdüğünü, 1992-1994 döneminde restorasyon geçirdiğini, 1994'te Cağaloğlu Anadolu Moda Tasarım Lisesi olduğunu ve 2018 itibarıyla da Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ismini aldığını anlattı.Okulun kendisi için özel bir anlamı da bulunduğuna dikkati çeken Erdönmez, şöyle devam etti:"Annem, 1963-1967'de bu okulda eğitim almış. Annemin okuduğu bu okulda ben de okudum ve şimdi müdür olarak görev yapıyorum. Annemin okuduğu dönemle öğrenciliğimin olduğu dönem arasında çok uzun zaman var. Kendi dönemimizde meslek lisesine değer vererek okurduk. Mezun olduktan sonra işletme, iktisat, psikolojik danışmanlık kazanan arkadaşlarımız olurdu. Gidilmek istenilen alanlara rahatlıkla gidilebildiği günleri yaşadık ama bugün artık böyle değil. Alan öğrencisi kendi alanında tercih yapmak ve öyle yoluna devam etmek durumunda kalıyor. Son zamanlarda Milli Eğitim Bakanlığınca gerçekleştirilen revizyonların anlamlı olacağını ve bunların mesleki eğitime bakışı da ciddi şekilde değiştireceğini düşünüyorum."Geleneksel Türk sanatları bölümü de eklenecekOkulun müfredatına bu yıl eklemeler yapılacağını belirten Erdönmez, "Önümüzdeki dönem geleneksel Türk sanatlarının içerisinde de hat, tezhip, çini, ahşap oymacılığı gibi alanlar olacak." dedi.Bu alanda eğitim gören öğrenciler için istihdam alanının da oldukça fazla olacağını dile getiren Erdönmez, "Çünkü yaptıkları, hemen paraya dönecek ve değer kazanacak ürünler olacak." değerlendirmesinde bulundu."Meslek lisesini bitiren öğrenci, kolaylıkla iş bulabiliyor"Emine Erdönmez, meslek lisesi öğrencilerinin, ülke ekonomisi ve kalkınmasına ciddi katkılar sunduğunu vurguladı.Meslek lisesini bitiren öğrencilerin kolaylıkla iş bulabildiğini anlatan Erdönmez, şunları söyledi:"Çocuk gelişimi öğrencileri, okul öncesi eğitim kurumlarında görev alarak hızlıca iş hayatına geçiş yapabiliyor. Çocuk gelişimi alanında da öğretmen unvanı olmadığı için okullarda yardımcı öğretmen pozisyonunda çalışabiliyor.Moda tasarım alanında eğitim alan öğrenciler küçük butiklerde, moda evlerinde, ustaların yanında çalışabiliyor. Mezuniyetlerinde zaten moda evleri gibi butiklerde veya çok iyi isim yapmış terzilerin, modacıların yanında yer alabiliyorlar. Kendi iş yerlerini açma hakları bütün meslek okullarında olduğu gibi bizim öğrencilerimizde de mevcut.""Meslek lisesi öğrencilerinin başarısız olduğu yanlış bir düşünce"Cağaloğlu Geleneksel Türk Sanatları Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Meryem Horasan, moda-tasarım bölümünde okuduğunu belirtti.Moda-tasarım okuma hayalini gerçekleştirmek için okula isteyerek geldiğini dile getiren Horasan, "Hayallerimi burada gerçekleştirebileceğimi düşündüm ve okula geldiğimde de yeteneklerimin farkına vardım. Alanımda kendimi geliştirdim, geleceğe dönerek yapabileceklerimin farkına vardım ve burada olduğum için çok mutluyum." dedi.Horasan, meslek liselerine karşı gelişen ön yargıdan rahatsız olduğunu ifade ederek, "Yaşıtlarımın yapmak istediklerinin peşine düşmesini isterim. Meslek liselerine gelen öğrencilerin başarısız olduğu çok yanlış bir düşünce çünkü meslek liselerinde genellikle mesleğe dönük çalışmalar yapılıyor. Kişiler kendini böyle geliştiriyor." diye konuştu.11. sınıf öğrencisi İrem Tekin, giyim-yönetim teknolojisi bölümünü isteyerek ve severek okuduğunu anlatarak, şunları aktardı:"Bölümümü sevdiğim için ilerde de bu şekilde devam etmeyi düşünüyorum çünkü bir çok şeyi uygulamalı olarak öğreniyoruz. Mesela beğendiğimiz bir kıyafetin kalıbını çıkartıyor, teknik çizim yapıyor, dikiyor ve birçok liseden farklı olarak defileler düzenliyoruz. Yıl sonunda, üç yıl boyunca gördüğümüz derslerin sunumunu ortaya koyuyoruz. Defilelerde belirlenen temada bir kıyafet ortaya çıkarıyoruz. Mesela dünyadaki şaheserler konulu temada, Fransa'daki Versay Sarayı'ndan esinlenerek önce bir hikaye panosu hazırladık. Daha sonra bunun üzerinden çizimler yaptık. İçlerinden biri seçildi ve şu an onun üzerinde çalışıyoruz."Anadolu lisesinden meslek lisesine geçiş yaptığını dile getiren Tekin, şu ifadeleri kullandı."Bazı insanlar, 'Puanı düşük olduğu için buraya geliyor.' diyor ama aksine ben alanım açısından iyi bir okul olduğunu düşünerek geldim ve benim gibi özellikle tercih eden çok arkadaşım var. Meslek lisesi, sadece 'Çok düşük puan aldı, bu bölüme mecburiyetten geldi.' anlamına gelmemeli. Ayrıca meslek liseleri staj imkanı vererek pek çok öğrenciden çok daha önde olmamızı sağlıyor. Staj yaparak, iş hayatını deneyimliyor ve daha çabuk iş hayatına atılıyoruz."