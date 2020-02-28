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Türkiye'nin mültecilere Avrupa kapılarını açmasının ardından ilk grup Edirne sınırına geldi

İdlib'de verdiğimiz 33 şehidin ardından Türkiye, Suriyeli mültecilerin kara ya da deniz yoluyla Avrupa'ya geçişlerini durdurmama kararı aldı. Türkiye'nin bu kararı sonrası sığınmacılar Edirne'den bir grup göçmen Yunanistan'a gitmek için sınırına yürüdü.

28.02.2020 03:35 | Son Güncelleme: 28.02.2020 04:24

'de verdiğimiz 33 şehidin ardından , Suriyeli mültecilerin kara ya da deniz yoluyla 'ya geçişlerini durdurmama kararı aldığını duyurdu. Bu sonrası açıklama yapan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "Artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" dedi.Tüm bu gelişmelerin ardından ilk grup göçmen 'den Yunanistan'a gitmek için sınırına yürüdü.

MÜLTECİLERİ DURDURMAYIN KARARI

Reuters haber ajansının üst düzey bir Türk yetkiliye dayandırdığı haberde Ankara'nın bundan böyle kara ve deniz yoluyla Avrupa'ya geçmek isteyen mültecileri durdurmayacağı yönünde karar aldığı ifade edildi. Haberde, "Türk yetkili, polis, sahil güvenlik ve sınır güvenlik yetkililerinin geri çekilmesi emri verildiği ekledi" ifadeleri yer aldı.

ÖMER ÇELİK: MÜLTECİLERİ TUTACAK DURUMDA DEĞİLİZ

Konu hakkında açıklamada bulunan AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik de, "Mülteci politikamız aynıdır ama ortada bir durum var, artık mültecileri tutabilecek durumda değiliz" şeklinde konuştu.

İLK GRUP EDİRNE'YE GELDİ

Edirne'ye gelen aralarında kadın ve çocukların da bulunduğu yaklaşık 300 göçmen, haberin duyulmasının ardından gece yarısı Yunanistan'a geçmek üzere sınıra doğru yürüyüşe geçti. Sırtlarına çanlarını alan göçmenler, Karaağaç Mahallesi'nden Yunanistan'a açılan Pazarkule Sınır Kapısı'na ulaşmak yürüyüşlerini sürdürüyor. Aralarında Suriye, İran, Irak, Fas, Pakistanlıların da bulunduğu göçmenler, İdlib'deki saldırının ardından kendi aralarında haberleşerek Yunanistan'a geçmek için Edirne'ye geldiklerini söyledi.

33 ASKERİMİZ ŞEHİT OLDU

Suriye'nin İdlib kentinde Esed rejimi güçlerinin düzenlediği hava saldırısında 33 askerimiz şehit oldu. Hatay Valisi Rahmi Doğan, "İdlib'de rejim kuvvetleri tarafından TSK unsurlarına yönelik saldırıda şehit sayısının 33'e yükseldi. 32 yaralı askerimiz var. Sağlık personelimizin tamamı hastanede görevlerinin başındadır" dedi.

Türk yetkili şehitlerin ardından duyurdu: Türkiye, mültecilere Avrupa kapılarını açtıTürk yetkili şehitlerin ardından duyurdu: Türkiye, mültecilere Avrupa kapılarını açtı

Türkiye'nin mültecilere Avrupa kapılarını açmasının ardından ilk grup Edirne sınırına geldi

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