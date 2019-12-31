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Türkiye'nin Musul Başkonsolosu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı

Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

31.12.2019 14:36 | Son Güncelleme: 31.12.2019 14:36 Türkiye'nin Musul Başkonsolosu AA'nın
'nin Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafların yer aldığı oylamadaki eserleri Erbil'deki Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluk binasında inceleyen Küçüksakallı, kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" isimli fotoğraflarına oy verdi.
Küçüksakallı, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olması nedeniyle seçim yapmakta zorlandığını dile getirerek, şunları ifade etti:
"Anadolu Ajansı global bir marka haline gelmiştir. 100 yılda Anadolu Ajansı, cumhuriyetimizle büyük bir değişim geçirdi. Çok büyük ilerlemeler kat etti. Bugün dünyada haberleri dikkatle takip edilen küresel bir ajans haline geldi. Ülkemizin sınırlarının çok ötesine geçti."
Küçüksakallı, AA'nın 100'üncü yaşını da tebrik etti.

Hüseyin Yıldız, Türkiye, Musul, Güncel

Kaynak: AA

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