Haberler » Güncel » Türkiye'nin Musul Başkonsolosu AA'nın 'Yılın Fotoğrafları' oylamasına katıldı - ERBİL - Haber

Türkiye'nin Musul Başkonsolosu AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - ERBİL

Türkiye'nin Musul Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.

31.12.2019 15:50 | Son Güncelleme: 31.12.2019 15:53
'nin Başkonsolosu Mehmet Küçüksakallı, Anadolu Ajansının (AA) "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı.
AA foto muhabirlerinin yurt içi ve dışında çektiği fotoğrafların yer aldığı oylamadaki eserleri Erbil'deki Türkiye Cumhuriyeti Başkonsolosluk binasında inceleyen Küçüksakallı, kategorisinde Bülent Ersöz'ün "Yavuz'un Akdeniz'e yolculuğu", yaşam kategorisinde Hüseyin Yıldız'ın "Beyaz yürüyüş" ve kategorisinde Erhan Elaldı'nın "Beytullah'ın azmi" isimli fotoğraflarına oy verdi.
Küçüksakallı, fotoğrafların hepsinin birbirinden güzel olması nedeniyle seçim yapmakta zorlandığını dile getirerek, şunları ifade etti:
"Anadolu Ajansı global bir marka haline gelmiştir. 100 yılda Anadolu Ajansı, cumhuriyetimizle büyük bir değişim geçirdi. Çok büyük ilerlemeler kat etti. Bugün dünyada haberleri dikkatle takip edilen küresel bir ajans haline geldi. Ülkemizin sınırlarının çok ötesine geçti."
Küçüksakallı, AA'nın 100'üncü yaşını da tebrik etti.
Türkiye'nin Musul Başkonsolosu AA'nın

Hüseyin Yıldız, Türkiye, Musul, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

17:42   Ankara genç kadın, 2 aylık bebeğinin yanında bıçaklanarak öldürüldü - Haber
17:42   AB, Irak'taki ABD Büyükelçiliğine düzenlenen saldırıdan endişeli - Haber
17:42   Denizli'de silahlı kavgaya karışan iki kişi gözaltına alındı - Haber
17:42   Mardin'de okuldaki bağış kutularını çaldıkları gerekçesiyle 3 zanlı yakalandı - Haber
17:42   Burdur ve Hatay'da DEAŞ'a yönelik operasyon - Haber
16:48   Metrobüsteki taciz davasında yeni gelişme! Pantolonundaki ıslaklığı böyle savundu - Haber
16:17   2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü - Haber
16:16   Taksim Meydanı'nda yılbaşı kutlamaları dolayısıyla güvenlik önlemleri arttırıldı! - Haber
16:06   Ankara'da gözaltına alınan 6 DEAŞ'lının bilgisayar ve cep telefonlarından çocukların görüntüleri çıktı - Haber
15:54   CHP üniversite affı için kanun teklifi verdi - Haber
31.12.2019 17:43:42