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Türkiye'nin narenciye ürünleri için Rusya'da tanıtım kampanyası başlatıldı

Türkiye'de üretilen narenciyenin önemli kısmının ihraç edildiği Rusya'da tanıtım kampanyası başlatıldı.

19.12.2019 17:00 | Son Güncelleme: 19.12.2019 17:00 Türkiye'nin narenciye ürünleri için Rusya'da tanıtım kampanyası başlatıldı
'de üretilen narenciyenin önemli kısmının ihraç edildiği 'da tanıtım kampanyası başlatıldı.
Akdeniz Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliğinden (AKİB) yapılan açıklamada, Rusya'da "Türk narenciyesi ile buluşmanın tam zamanı, Rusya sağlıklı Türk narenciyesi tüketiyor" sloganıyla tanıtım kampanyası başlatıldığı, bu kapsamda, Türkiye Yaş Meyve Sebze İhracatçı Birlikleri Sektör Kurulu Başkanı Ali 'ın Rusya'da temaslarda bulunduğu belirtildi.
Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Kavak, Türkiye'de üretilen narenciyenin üstün niteliklere sahip olduğunu ifade etti.
Doğal ve gıda güvenliğinden taviz vermeden narenciye ürettiklerini belirten Kavak, şunları kaydetti:
"Gönderdiğimiz meyvenin, sebzenin hijyen, sağlık ve kalite koşullarının yerine getirildiğini titizlikle kontrol ediyor ve Rus halkının narenciyenin en lezizini, tazesini, sağlıklısını tüketmesi için sürekli çalışıyoruz. Son yıllarda Türkiye ile Rusya ilişkilerinin de çok güzel bir şekilde ilerlediğine tanıklık ediyoruz. Bu süreci ticaretle de taçlandırmak istiyoruz. Yaş meyve sebze ve narenciyede Rus halkının birinci tercihi Türkiye. Türkiye olarak, narenciye üretiminde son 20 yıldır üretim planlarımızı Rus halkının talepleri doğrultusunda gerçekleştiriyoruz."

Türkiye, Kavak, Rusya, Ekonomi

Kaynak: AA

Ekonomi

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