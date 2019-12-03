Haberler » Güncel » 'Türkiye'nin NATO'daki Rolü ve Bölgesel Güvenlik Sınamaları' paneli - Haber

"Türkiye'nin NATO'daki Rolü ve Bölgesel Güvenlik Sınamaları" paneli

İletişim Başkanlığının düzenlediği "Türkiye Konuşmaları" paneli serisi kapsamında Londra'da "Türkiye'nin NATO'daki Rolü ve Bölgesel Güvenlik Sınamaları" paneli gerçekleştirildi.

03.12.2019 00:49 | Son Güncelleme: 03.12.2019 00:51
İletişim Başkanlığının düzenlediği " Konuşmaları" paneli serisi kapsamında 'da "Türkiye'nin NATO'daki Rolü ve Bölgesel Güvenlik Sınamaları" paneli gerçekleştirildi.
Kentin prestijli kulüplerinden Naval and Military Club'da gerçekleştirilen ve SETA Güvenlik Araştırmaları Direktörü Murat Yeşiltaş'ın moderatörlüğündeki panele AK Parti Milletvekili ve NATO Parlamenter Asamblesi üyesi Ahmet Berat Çonkar, İstinye Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Aylin Ünver Noi ve SETA Washington Araştırma Direktörü Kılıç Buğra Kanat konuşmacı olarak katıldı.
Önemli bir NATO üyesi olan Türkiye'nin bölgesine ve ihtilaflı bölgelere istikrar götürülmesinde rol aldığını belirten Çonkar, bu perspektiften NATO inisiyatiflerine de destek verdiğini dile getirdi.
Ancak ABD'nin Afganistan'ı ve Irak'ı işgalinin ardından Türkiye için de durumun değiştiğini belirten Çonkar, işgal altındaki bu bölgelerde barış ve istikrarın ihmal edildiğini, bunun da Türkiye için güvenlik tehditleri oluşturduğunu söyledi.
Türkiye'nin bütün NATO üyelerinden dayanışma beklediğini vurgulayan Çonkar, ancak Türkiye'nin bu dayanışmayı görmediğini, bunun da taraflar arasında güveni aşındırdığını kaydetti.
Çonkar, bu bağlamda bazı NATO üyesi ülkelerin terör örgütü DEAŞ ile mücadele bahanesiyle Türkiye için beka sorunu teşkil eden terör örgütü PKK ile Suriye kolu PYD/YPG'ye verdiği desteğe dikkati çekti.
Çonkar, NATO üyesi ülkeler arasında dayanışma ve güvenin bir numaralık öncelik olması gerektiğini sözlerine ekledi.
İngilizce gerçekleştirilen panel yoğun ilgi görürken, izleyiciler arasında İngiliz ve Türk akademisyenlerin de yer aldığı görüldü.
Londra'da yarın başlayacak NATO liderler zirvesi öncesinde gerçekleştirilen paneli Çarşamba günü "Türkiye'nin Muhafazakar Partili Dostları" grubu ile gerçekleştirilecek Yuvarlak Masa Toplantısı takip edecek. Toplantıya Brexit'ten sorumlu eski Bakan Yardımcısı Nick de Bois başkanlık edecek.

Murat Yeşiltaş, AK Parti, Türkiye, Londra, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

01:10 UCM Savcısı "Mavi Marmara" dosyasını üçüncü defa kapattı - Haber
01:00 DHA YURT BÜLTENİ - 23 - Haber
00:57 Asansör boşluğuna düşen kişi hayatını kaybetti - Haber
00:55 Edirne'de 2 kadının yüzüne yakıcı sıvı atan saldırgan güvenlik kameralarında (2) - Haber
00:54 Termik santral teklifine kabul oyu veren 3 vekil yasayı veto eden Erdoğan'a teşekkür etti - Haber
00:15 Selahattin Demirtaş'ın kardeşi: Hayati tehlike doğuracak bir durum tespit edilmedi - Haber
23:57 Adalet Bakanlığı'nın yaptığı arabuluculuk sınavına 200 milletvekilinin de girdiği ortaya çıktı - Haber
22:57 Milli Savunma Bakanlığı, Irak ve Suriye'de devam eden operasyonlarda 2 askerin şehit olduğunu açıkladı - Haber
22:46 Arnavut depremzede, yardım malzemesi dağıtan Türk subayına sarılıp ağladı - Haber
22:42 Şüpheli valiz, bomba imha robotu Ertuğrul'un bağladığı fünye ile patlatıldı - Haberler
16:28 HDP, cezaevinde rahatsızlanan Selahattin Demirtaş'ı ziyaret edecek - Haberler
15:40 Şeyma Subaşı, Instagram hesabından üstsüz pozunu paylaştı - Haberler
13:08 Tokalaşma bahanesiyle hırsızlık yapan genç tutuklandı - Haberler
12:41 Hakkarili genç, çanak anten ve metal siniden baz istasyonu yaptı - Haberler
3.12.2019 01:17:55