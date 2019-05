Türkiye'nin Numara Taşıma Şampiyonu Türk Telekom"

Kaynak: AA

Türk Telekom Pazarlama ve Müşteri Hizmetleri Genel Müdür Yardımcısı Ümit Önal, "Numara taşımada zaten açık ara hep önde olan Türk Telekom, mobilde numara taşımanın başladığı 2008 yılından bu yana 6,8 milyon net abone kazanımı ile Türkiye'nin numara taşıma şampiyonu olmayı sürdürüyor." dedi.Önal, düzenlenen basın iftar buluşmasında yaptığı konuşmada, Türk Telekom'un, bugün 46,7 milyonu aşan abonesini sabit internet, sabit ses, mobil, TV ve ev eğlencesi hizmetleri ile dünyaya bağladığını ve sunduğu dijital servislerle en yeni ürün, hizmet ve teknolojileri deneyimleme olanağı sağladığını söyledi.Türkiye'nin lider entegre operatörü Türk Telekom'un 2019 ilk çeyrekte, 2018'deki yükseliş trendini sürdürerek rekorlarla dolu finansal ve operasyonel gelişmelere imza attığını vurgulayarak, "Yılın ilk üç ayında Türk Telekom'un Satış Gelirleri ve FAVÖK'ü rekor artış oranlarıyla 2008'deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek değerlerine; FAVÖK marjı ise son 12 yılın en yüksek değerine ulaştı. Türk Telekom ilk çeyrek net karını ise geçen yılın aynı dönemine göre üç katına çıkarmayı başardı." diye konuştu.Kurdaki dalgalanmanın finansallarına etkisini azalttıÜmit Önal, Türk Telekom'un, iki yıl önce sadece yüzde 13 olan döviz etkisinden korunma oranını ilk çeyrekte yüzde 84'e yükselttiğini belirterek, "Bu da önümüzdeki dönem Türk Telekom için daha öngörülebilir bir net kar akışı anlamına geliyor." dedi.Mobildeki konumunu güçlendirmeye devam eden Türk Telekom'un, yılın ilk çeyreğinde yarım milyondan fazla (575 bin) net mobil abone kazanımı gerçekleştirdiğini aktaran Önal, sözlerini şöyle sürdürdü:"Son on iki ayda kazanılan net mobil abone sayısı, halka arzdan bu yana kaydedilen en iyi artışla 2,2 milyona ulaştı. 22 milyonu aşan mobil abone sayısı ile Türk Telekom, mobildeki pazar payı hedeflerine emin adımlarla ilerliyor. 2019'un birinci çeyreğinde, mobildeki net artışın büyük bir kısmı faturalı segmentten geldi. Türk Telekom, halen faturalı abone oranı en yüksek operatör konumunda.Numara taşımada zaten açık ara hep önde olan Türk Telekom, mobilde numara taşımanın başladığı 2008 yılından bu yana 6,8 milyon net abone kazanımı ile Türkiye'nin numara taşıma şampiyonu olmayı sürdürüyor. Toplam net abone kazanımına baktığımızda ise son on yılda 11,6 milyon net mobil abone kazanan Türk Telekom'un bu alanda da sektörün lideri konumunda olduğu görülüyor.""Fiber altyapısını son on yılda iki kattan fazla artırdı"Önal, bugün 46,7 milyondan fazla müşterisine dünya klasmanında entegre hizmet sağlayan, milli teknoloji dönüşümünün omurgası konumunda bir Türk Telekom bulunduğunu belirterek, "Sabit altyapısı ülke hane halkının yüzde 90'dan fazlasını kapsayan; fiber altyapısını son 10 yılda 2 kattan fazla artıran Türk Telekom'un ülkedeki fiber altyapının yüzde 80'inde imzası var." şeklinde konuştu.Fiber iletişim altyapısının, 5G için son derece kritik önem taşıyan bir konu olduğunu aktaran Önal, şu değerlendirmelerde bulundu:"Türk Telekom, Türkiye'de dünyanın etrafını 7 defadan fazla dolaşacak 285 bin kilometre uzunluğunda fiber ağını yaygınlaştırarak ülkenin en ücra köşelerine kadar götürüyor, dijital dönüşüme öncülük ediyor. Bugün Türk Telekom'un fiber abone sayısı 3,7 milyonu aşmış durumda. Türk Telekom'un toplam sabit internet abonelerinin üçte biri fiber hızında hizmet alıyor.Grup şirketleri ile birlikte ürettiği patentli, inovatif ürünlerini Orta Doğu, Avrupa ve Amerika'daki operatörlere ihraç ediyor. Türk Telekom, Türkiye'nin dijital dönüşümüne 2005 yılından bu yana 35,3 milyar TL yatırım yaptı. Bu yatırımlar ülkenin en ücra köşelerini fiber ağlarla örmekten, Türkiye'nin en büyük veri merkezi ve siber güvenlik merkezine, yeni nesil iletişim teknolojilerinden ulusal güvenlik hizmetlerine, şehir hastaneleri sağlık komplekslerinin dijitalleştirilmesinden dijital eğitim projelerine kadar pek çok alanda çeşitlilik gösteriyor."Önal, kapsamı günden güne artan kurumsal ürün ve hizmetleriyle bugün Türk Telekom'un, Türkiye'nin en büyük 500 şirketinin tümü de dahil, kritik kamu kurumları ve kurumsal şirketlere danışmanlık hizmetleri sunduğunu ve dijitalleşme yolculuklarında rehberlik ederek, ülkeyi ve şirketleri 5G'ye hazır hale getirdiğini söyledi."Yerli üretim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları önemsiyoruz"Önal, "Attığı her adımda Türkiye'nin 2023 vizyonu paralelinde hareket eden Türk Telekom, hedefini ülkemizin dünyaya teknoloji ihraç eden bir konuma gelmesini sağlamak; cari açığı azaltacak ve milli kalkınmayı hızlandıracak hamlelerde öncülüğünü sürdürmek olarak belirlemiş durumda." dedi.Türkiye'nin 5G ve ötesi teknolojilere yerli ve milli ürünlerle geçen ilk ülkeler arasında olmayı hedeflediğini aktaran Önal, şunları kaydetti:"Bu hedefe ulaşmanın ancak milletçe el birliğiyle yeni yerli teknolojiler üretmekten ve her alanda dünya standartlarını yakalamaktan geçtiğini bilen Türk Telekom, bu nedenle ülkemizde yerli üretim kapasitesinin geliştirilmesine yönelik çalışmaları çok önemsiyor. Teknoloji girişimlerini hızlandırmak adına destekliyor ve büyüme aşamasındaki girişimlere yatırım yapıyor.Türk Telekom, çok yakında sunacağı yeni teknoloji inovasyonu, kullanıcı merkezli tasarım ve bulut uygulamaları konularında geliştirdiği yeni ürün ve hizmetleriyle dijital müşteri deneyimini daha yukarı taşımayı hedefliyor. IoT'den Yapay Zeka'ya, Bulut'tan Analitik ve Big Data'ya kadar her şeyi dijital dönüşüm kapsamında değerlendiren Türk Telekom, bu yolda siber güvenliği de ön planda tutarak Endüstri 4.0'a yol gösterici olmayı amaçlıyor.""Türk Telekom ofisleri teknoloji deneyim merkezleri oluyor"Önal, Türk Telekom'un ana satış kanallarından olan Türk Telekom bayilerinin sayısı 756'a yükseldiğini belirterek, "Öte yandan, dijitalleşme ile birlikte değişen müşteri ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere Türk Telekom Türkiye'nin her yanındaki ofislerini Türk Telekom Müşteri Merkezlerine dönüştürerek teknoloji deneyim merkezi olarak yeniden tasarlıyor. Dönüşümden geçerek Türk Telekom Müşteri Merkezi'ne dönüşen ofis sayısı yıl sonunda 22'yi bulacak." ifadelerini kullandı.Türk Telekom'un dünya standartlarında sunduğu kurumsal hizmetleri için çok büyük firmalarla görüşme aşamasında olduklarını aktaran Önal, "Bunlardan bir kısmıyla anlaşma aşamasındayız. Şu an isimlerini veremiyorum ancak çok yakında bu dünya çapında firmaların Türk Telekom'dan veri güvenliği hizmeti aldığını görecek ve eminim siz de bizler gibi gururlanacaksınız." yorumunu yaptı.Önal, sözlerini şöyle sürdürdü:"Türkiye'nin hedeflediği kalkınma atağını gerçekleştirebilmesi ve ilk on ekonomi arasına girmesi için dijitalleşme ve buna bağlı olarak internet kullanımının yaygınlaşmasının ülkemiz için hayati öneme sahip olduğunun bilinciyle Türk Telekom, yatırımdaki önceliğini internet penetrasyonunu artırmak olarak belirledi.İlk çeyrek itibarıyla Türk Telekom'un fiber hane erişimi 19,1 milyonu aşmış durumda. Sadece 2018'de 2,4 milyon yeni haneyi fiber kapsamasıyla saran Türk Telekom'un bu çalışmaları sonucunda Türkiye'nin internet penetrasyonu yüzde 56'ya yükselmiş durumda. Şirketin ana hedeflerinden biri, dijitalleşmenin temel göstergelerinden olan bu oranı önce yüzde 76 olan Avrupa seviyesine getirip sonra daha da yukarılara çıkarmak.""Limitsiz İnternet dünyası ile kullanımlar arttı"Önal, 2019'da AKN'nin kalkması ve limitsiz internet dünyasına geçiş ile birlikte internet kullanımlarının da önemli ölçüde artış gösterdiğini belirterek, "Buna göre, TT abonelerinin aylık kişi başı sabit internet kullanımı, 2019 ilk çeyrekte geçen yılın ilk çeyreğine, yani AKN'siz döneme göre yüzde 33 oranında artmış durumda. Öte yandan Türk Telekom, limitsiz internet paketlerine yönelik olarak yakın zaman önce başlattığı Jet Kampanya dahilinde yeni internet müşterilerine aynı fiyata ilk 6 ay boyunca 2 kat daha hızlı internet hizmeti sunuyor." şeklinde konuştu.Hiçbir coğrafi, fiziksel, bölgesel ayrım yapmadan ülkenin dört bir köşesine iletişim teknolojilerini 178 yıldır götüren ve Türkiye'de dijital dönüşümün en önemli aktörü konumunda bulunan Türk Telekom'un bu rolünü daha uzun yıllar sürdürmeye kararlı olduğunu vurgulayan Önal, sözlerini şöyle tamamladı:"2023 Türkiye'sine doğru hızla ilerlerken Türk Telekom ülkemize hizmet sorumluluğu ve görev bilinciyle, bir yandan altyapı yatırımlarını hız kesmeden sürdürürken bir yandan da ülkemizi kalkındıracak yerli ve milli teknolojiler geliştirmeye, teknoloji girişimlerini desteklemeye, Türkiye için değer yaratarak Türkiye'yi geleceğe bağlamaya devam edecek." CEO