Haberler » Spor » Türkiye'nin okçuluktaki tarihi başarısı - Spor

Türkiye'nin okçuluktaki tarihi başarısı

Türkiye Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, 2019 dünya sıralamasını 3'üncü tamamladıklarını hatırlatarak, "ABD ve Güney Kore'den sonra Türkiye olarak yılı üçüncü sırada tamamladık.

26.11.2019 20:56 | Son Güncelleme: 26.11.2019 20:59
Okçuluk Federasyonu Başkanı Abdullah Topaloğlu, 2019 dünya sıralamasını 3'üncü tamamladıklarını hatırlatarak, "ABD ve Güney Kore'den sonra Türkiye olarak yılı üçüncü sırada tamamladık. Bu büyük başarıdır. Başarının sebebi iyi bir teknik ekibe sahip olmak, modern antrenman metotları kullanmak, sporcuların birbirleri arasındaki uyumu ve bunlardan en önemlisi ise altyapıdır." dedi.
Topaloğlu, beraberindeki heyetle Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş'ı makamında ziyaret etti.
Çubuk Belediyesinin okçuluk sporuna çok büyük destek verdiğini ve önemli sporcuların ilçede yetişmeye başladığını ifade eden Çubuk'un ileriye dönük büyük bir umut vadettiğini belirtti.
Çubuk Belediye Başkanı Baki Demirbaş ise Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Çubuk Yerleşkesi içinde okçuluk eğitim ve turnuva alanı oluşturulması için çalışmalar yaptıklarını aktardı.
Topaloğlu, ziyaret sonrası AA muhabirine yaptığı açıklamada, Dünya Okçuluk Federasyonu tarafından ülkelerin sene içinde aldıkları puanlara göre oluşturulan genel sıralamada Türkiye'nin tarihinde ilk kez 2019'u ilk üç içinde tamamlama başarısı gösterdiğini vurguladı.
2020 Tokyo Olimpiyatları'nda daha büyük bir başarı elde etmek için çalıştıklarını anlatan Topaloğlu, şunları dile getirdi:
"ABD ve Güney Kore'den sonra Türkiye olarak yılı üçüncü sırada tamamladık. Bu büyük başarıdır. Başarının sebebi iyi bir teknik ekibe sahip olmak, modern antrenman metotları kullanmak, sporcuların birbirleri arasındaki uyumu ve bunlardan en önemlisi ise altyapıdır. Altyapıya önem vereceksiniz ve küçük yaşlardan itibaren eğitime önem vereceksiniz. Küçük yaştan yukarı doğru çocuklarımızı, gençlerimizi destekleyerek çıkaracaksınız. Başarının sırları olarak bunları görüyoruz. İnşallah yakın zamanda Tokyo Olimpiyatları'nda da büyük başarı elde ederiz. Bunun için çalışıyoruz."
Türkiye genelinde lisanslı olimpik okçu sayısının 30 bin civarında olduğuna işaret eden Topaloğlu, "Biz bu sayıyı daha yukarılara taşımak istiyoruz. Bu elbette malzemeye ve verilen desteklere bağlıdır. Malzeme çok olursa sporcu da çok olacaktır. Federasyon olarak bu konuda çalışmalarımızı sürdürüyoruz." değerlendirmesinde bulundu.
Türkiye'nin okçuluktaki tarihi başarısı

Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kore, Türkiye, Spor

Kaynak: AA


HABER YORUMLARI
Son Dakika Spor Haberleri
21:00 Nevşehir Belediyespor, Teknik Direktör Kızıltan ile yollarını ayırdı
20:59 Club Brugge maçından notlar
20:59 2020 CEV 17 Yaş Altı Kızlar Avrupa Şampiyonası: Türkiye: 3 - Yunanistan: 0
20:59 Galatasaray'da 4 değişiklik
20:56 Türkiye'nin okçuluktaki tarihi başarısı
20:50 Galatasaray'ı UEFA'da saf dışı bırakan Östersunds'u 3. lige düşürdüler!
20:20 Fatih Terim'in gözdesi Emin Bayram yine yedek kulübesinde!
19:50 Galatasaray-Club Brugge maçında ilk gol geldi!
17:45 Süper Lig'de 7 kulüp PFDK'ya sevk edildi!
17:38 Galatasaray, Arda Turan için resmi teklifte bulunacak
16:24 Hırsızları caydırmak için taktırdığı kamera da çare olmadı!
13:34 AK Partili Başkan, İmamoğlu'nun hükümeti eleştirdiği sözleri alkışlamadı
10:30 Duruşmaya gelinlikle giden kadın, kocasını hüngür hüngür ağlattı
09:11 Rus turistlerin yeni gözdesi belli oldu! Ege Bölgesi'nde rezervasyonlar arttı
00:15 Esed rejiminin heyeti, "Türkiye'yi kınama" önerisi kabul edilmeyince toplantıyı terk etti
26.11.2019 21:12:26