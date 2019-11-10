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Türkiye'nin onardığı Tel Abyad'daki Ermeni Kilisesi ibadete açıldı

Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da, teröristlerin mevzi haline getirdiği ve zarar verdiği Ermeni Kilisesi, Türkiye tarafından onarılmasının ardından ibadete açıldı.

10.11.2019 16:13 | Son Güncelleme: 10.11.2019 16:19
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da, teröristlerin mevzi haline getirdiği ve zarar verdiği Ermeni Kilisesi, tarafından onarılmasının ardından ibadete açıldı.
Barış Pınarı Harekatı ile terör örgütü YPG/PKK'dan temizlenen Tel Abyad'da hayat normale dönüyor. Halkın ihtiyaçlarının giderilmesi için hemen her alanda onarım ve yenileme çalışmaları sürüyor.
Milli Savunma Bakanlığı, teröristlerin mevzi haline getirdiği ve zarar verdiği Tel Abyad'daki Ermeni Kilisesi'nin temizliğini yaparak, daha önceden kırılmış olan camları değiştirip, ihtiyaç duyulan alanları yeniledi.
Yeniden kullanılabilir hale dönüştürülen Ermeni Kilisesi'ndeki ilk ibadet ise bugün yapıldı. Tel Abyad'da yaşayan Ermeniler kiliseye gelerek mum yakıp dua etti.
Ermeni cemaatinden Um İlyas, yıllar sonra yeniden kiliseye gelerek ibadet yapabildiği için mutlu olduğunu söyledi.
İnançlarını özgürce yaşayabilmenin mutluluğunu yaşadığını aktaran Um İlyas, "Uzun süredir burada ayin yapamamıştık, Türkiye sayesinde yeniden özgürce buraya gelerek ibadetimizi yaptık. Şimdi burada herkes huzurlu ve mutlu bir şekilde yaşıyor, herkes çoluk çocuğuyla işinde gücünde. Bizim memleketimize katkısı olan herkese çok teşekkür ederiz, hepimiz kardeşiz." dedi.
Çocuklarının Fransa'da yaşadığını aktaran Um İlyas oradaki akrabalarına seslenerek, "Bizim burada hiçbir sıkıntımız yok, her şeyimiz var, iyi bir şekilde yaşıyoruz." dedi.
Dördüncü sınıf öğrencisi Maria Kadmus da annesiyle kiliseye gelerek ibadetini yaptığını belirterek, kilisenin yeniden ibadete açılmasında emeği geçen herkese teşekkür etti.
Türkiye'nin onardığı Tel Abyad'daki Ermeni Kilisesi ibadete açıldı

Barış Pınarı Harekatı, Telabyad, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


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