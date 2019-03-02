"Türkiye'nin Öncü Kadınları" sergisi

Kaynak: AA

Avrupa Birliği (AB) Türkiye Delegasyonu ve Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği iş birliğinde düzenlenen, kendi alanlarında ve toplumda öncü konumdaki Türk kadınlarını tanıtmaya amaçlayan illüstrasyon sergisinin açılışı yapıldı.Dünya Kadınlar Günü nedeniyle Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği ev sahipliğinde düzenlenen serginin açılışına AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Christian Berger, Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Marin Mottus, Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Marjanne de Kwaasteniet, Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Robert Rokicki'nin yanı sıra yabancı misyon şefleri ve çok sayıda davetli katıldı.AB Türkiye Delegasyonu Başkanı Büyükelçi Berger, burada yaptığı konuşmada, Polonya'nın Ankara Büyükelçiliğinin duvarlarında Türkiye'nin, topluma ve toplumsal cinsiyet anlayışına bilim, sanat, siyaset ve spor gibi alanlarda katkıda bulunmuş 20 öncü kadının başarı hikayelerinin asıldığını söyledi.Türkiye'de kadınlarla iligili halihazırda çok iyi bir mevzuatın bulunduğunu vurgulayan Berger, bu mevzuatın hayata geçirilmesi, kadınların siyasete katılımının artırılması ve kadına karşı şiddet gibi konularda yaklaşık 10 yıldır Türk hükümetiyle beraber çalışmalar yaptıklarını kaydetti.Berger, sorunların sadece Türkiye'de değil, Avrupa'da da mevcut olduğuna işaret ederek, AB bünyesinde benzer çalışmaların yürütüldüğünü söyledi."Bu kadınların hikayelerini okuduğunuz zaman sadece Türkiye'yi ve Avrupa'yı değil tüm dünyayı etkilediklerini görüyorsunuz." diyen Berger, buna Arkeolog Halet Çambel tarafından Hitit tabletlerinin çevrilmesini örnek verdi."Türkiye'de etrafımda çok parlak, güçlü ve profesyonel kadınlar var"Estonya'nın Ankara Büyükelçisi Mottus, Kadınlar Günü'nün kadınların yaşadığı zorluklarla ilgili doğru soruları sormak için önemli bir an olduğunu kaydetti.Kadınlara aile ve kariyer arasında tercih yapması konusunda baskı yapılmaması gerektiğinin altını çizen Mottus, "Türkiye'de görev yapmaktan gurur duyuyorum. Türkiye'de etrafımda çok parlak, güçlü ve profesyonel kadınlar var." ifadelerini kullandı.Hollanda'nın Ankara Büyükelçisi Kwaasteniet de kadınların başarılarının çoğu zaman gizli kaldığına dikkati çekerek, bu etkinlikle öncü Türk kadınlarının hikayelerinin gün yüzüne çıkarılmasının önemli olduğunu kaydetti.Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği Birinci Müsteşarı Rokicki de AB Türkiye Delegasyonu'nun Kadınlar Günü dolayısıyla düzenlediği etkinliğe ev sahipliği yapmaktan duydukları memnuniyeti dile getirdi.Kariyer sahibi ve ev hanımı olan kadınları hayatın her iki alanında da gösterdikleri çabadan ötürü kutlayan Rokicki, "Hem kariyerlerinde hem de evlerinde mucizeler yaratan ve zorlukları aşan kadınları selamlıyorum." dedi."Türkiye'nin Öncü Kadınları" sergisiAB Türkiye Delegasyonunun, Türkiye'deki güçlü kadın şahsiyetleri tanıtmayı amaçlayan "Türkiye'nin Öncü Kadınları"nın başarı hikayeleri, 2 Mart'tan itibaren bir ay boyunca Ankara'daki Polonya Büyükelçiliğinin duvarlarında sergilenecek.Türk kadınları arasında dikkat çeken örnek bir grubun oluşturulması amacıyla farklı mesleklerden yirmi kadının seçildiği sergide, Semiha Es, Müfide İlhan, Samiye Cahid Morkaya, Halet Çambel, Remziye Hisar, Dilhan Eryurt, Bediha Muvahhit, Azra Erhat, Nüshet Gökdoğan, Fatma Aliye Topuz, Nezihe Muhiddin, Mualla Eyüboğlu, Semiha Berksoy, Sabiha Rıfat Gürayman, Selma Rıza Feraceli, Gül Esin, Suat Berk, Safiye Ali, İoanna Kuçuradi ve Leyla Ağaçkoparan'ın hikayeleri ve illüstrasyonu yer alıyor.