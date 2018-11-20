Philip Morris/Sabancı'nın tedarik zincirindeki sürdürülebilirlik stratejilerini, beklentilerini ve sürdürülebilir iş deneyimlerini paylaşmak, yenilikçi, sosyal ve çevresel inisiyatifler geliştirmek için iş ortakları ile görüş alışverişinde bulunmak amacıyla Torbalı'daki Philsa fabrikasında gerçekleştirilen çalıştaya, Borusan, Henkel, Amcor, AllianceOne, Socotap, DHL gibi firmaların üst düzey yöneticileri katıldı.

Philip Morris/Sabancı'nın yeni atanan Fabrika Direktörü Antonio Demarco ile birlikte katılımcıları karşılayan Philip Morris/Sabancı Kurumsal İlişkiler Direktörü Zeynep Güney Altıntaş, açılış konuşmasında, şirketin sürdürülebilirlik vizyonunu anlattı. Altıntaş, " Birleşmiş Milletler'in Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri doğrultusunda; global vizyonumuz bir yandan uzun soluklu ve kalıcı değer yaratırken, diğer yandan değer zincirimizin herhangi bir halkasında ortaya çıkabilecek olumsuz dış etkileri minimize etmektir. Ar-Ge, finansman ve tüketici odaklı olarak çeşitli açılardan büyük bir dönüşüm gerçekleştirecek kapasite ve mekanizmayı hep birlikte oluşturmamız gerekiyor. Bu da tarladan sahaya dokunduğumuz her alanda hep beraber ilerleme demektir. Atık yönetimi ve enerji verimliliği gibi alanlardaki yeni yaklaşımlardan doğan döngüsel ekonomi kavramı da bu dönüşümün bir başka boyutudur" dedi.

Her alanda iddialı sürdürülebilirlik hedefleri

Philip Morris/Sabancı'nın ölçülebilir ve uygulanabilir hedefler içeren sürdürülebilirlik çalışmaları içerisinde, kırsal kalkınmayı ve sürdürebilir tarımı destekleyen çeşitli programlar geliştirilmesinin önemli bir yer tuttuğunu, insan kaynakları süreçlerinde 'Çeşitlilik ve Kapsayıcılık' yaklaşımının benimsenmesini, istihdam ve kaliteli iş gücü yaratılmasına katkı sağlanmasının yanı sıra; enerji ve su kullanımı, karbon emisyonlarının düşürülmesi ve atık yönetiminin şirketin sürdürülebilirlik vizyonunun önemli bir parçası olduğunu ifade eden Altıntaş, şöyle devam etti: "Sürdürülebilir kalkınma için teknolojiden tarıma, dijitalleşmeden kadın işgücünü destekleyen çalışmalara kadar birçok farklı alanda iddialı sürdürülebilirlik hedefleri belirledik. Amacımız; Türkiye'nin önde gelen sanayi şirketlerinden biri olarak, üretim operasyonundan tüm tedarik zincirine kadar oluşabilecek olumsuz toplumsal ve çevresel etkileri azaltmaya gayret ederken, sürdürülebilirlik hedeflerimiz ve stratejilerimiz ile toplumda pozitif değerler yaratmaya çalışmaktır."

Gazeteci, TV programcısı ve ekonomist Cem Seymen'in "Türkiye'nin Yeni Ekonomi Hikâyesinde Sürdürülebilirlik" konulu konuşmasının ardından "Kaynak Verimliliği" ve "Yeşil Rekabetçiliği" sunumlarıyla çalıştaya devam edildi.Çalıştayın son bölümünde ise katılımcı iş ortakları ile çalışma grupları oluşturularak; "Yenilenebilir Enerji ve Enerji Verimliliği", "Sürdürülebilir Su Yönetimi", "Kaynak Kullanımı", "Atık Yönetimi" ve "İklim Değişikliği" şeklinde konu başlıkları ele alındı ve sürdürülebilirlik yolundaki engeller, ihtiyaçlar ve iş birliği alanları tartışıldı.

Philip Morris/Sabancı'nın, Sürdürülebilir ve Sorumlu Tedarik Prensiplerinin de paylaşıldığı çalıştayın sonucunda kaydedilen aksiyon planlarının ve proje önerilerinin Philip Morris/Sabancı tarafından başlatılan "Tedarik Zinciri Sürdürülebilirlik Programı"na büyük katkılar sağlayacağı ifade edildi.