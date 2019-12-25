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Son dakika: Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticisi Temsa, geçici konkordato aldı

Son dakika: 23 Aralık'a kadar üretimi durduran ve daha sonra üretime tekrar başlayamayan Türkiye'nin önde gelen otobüs üreticilerinden Temsa, geçici konkordato aldı.

25.12.2019 17:48 | Son Güncelleme: 25.12.2019 18:19

Kısa bir süre önce haciz işlemleri nedeniyle üretimi durdurmak zorunda kaldıklarını açıklayan 'nin önde gelen otobüs ve midibüs üreticisi Temsa, konkordato kararı vererek geçici mühlet aldı. Şirket tarafından yapılan açıklama, "Şirketimiz konkordatoya müracaat etmiş ve geçici konkordato almıştır" denildi. Temsa bankalardan borçlarının yeniden yapılandırılmasını talep etti.

Temsa'dan yapılan açıklama şöyle:

"Temsa yeni gücü ile Avrupa ve Amerika'daki yapılanmasını tamamlayarak, büyüme vizyonu ile yoluna devam ederken bankalarının vadesi henüz gelmemiş canlı kredileri geri çağırarak başlattığı hacizler ve bunun devamında üretime parça ve hizmet sağlayan bazı yan sanayicilerimizin aksayan ödemeler gerekçesiyle başlattığı haciz istemi başvuruları kıymetli kamuoyunun malumudur.

Şirketimiz yurt dışında büyük başarılara imza atılan bir dönemde gerçekleşen bu beklenmeyen hacizler neticesinde üretimi durdurmak mecburiyetinde kalmıştır. Bunun sonucunda yurt içinde ve yurt dışında alınan siparişleri ve taahhütleri yerine getirememe noktasına gelinmiştir. 50 yılda büyük emeklerle kurulan küresel bir Türk markasının, yeniden oluşturulmasının büyük emek ve zaman alacak güven kaybına uğraması kaçınılmazdır.

"SORUMLULUKLARIMIZ BULUNMAKTADIR"

Temsa, olarak uluslararası itibarımızın yanında başta çalışanlarımız, servislerimiz, bayilerimiz ve yan sanayimiz olmak üzere tüm ekosistemimize karşı önemli sorumluluklarımız bulunmaktadır. Bu sorumluluğun getirdiği bilinçle şirketimiz konkordatoya müracaat etmiş ve geçici konkordato almıştır.

"BU VESİLE İLE ÜRETİME BAŞLAYACAĞIZ"

Bu vesile ile hızla üretime başlayarak, tüm yan sanayi ve bayilerimizin de desteği ile satışlarımıza ve ihracatımıza hızla devam ederek markamızı koruyacak, ürün geliştirmeye devam edebilecek ve en önemlisi kartların yeniden dağıtıldığı elektrikli otobüs dünyasındaki yerimizi pekiştirebileceğiz. Tüm bunlar sayesinde daha önce ödemeye başladığımız borçlarımızı sağlıklı ve planlı bir şekilde ödeyerek bankalarımıza karşı sorumluluklarımızı da yerine getirme imkanına da kavuşmuş olacağız.

"BANKALARDAN TALEBİMİZ, BORÇLARIN YAPILANDIRILMASIDIR"

Türkiye'nin Temsa'sının sürdürülebilir bir dünya markası olarak yoluna devam edebilmesi için bankalarımızdan halen talebimiz, karşılıklı mutabakat ile Temsa'nın borçlarının yeniden yapılandırılmasıdır. Temsa gerek istihdam gerekse ihracatta Türkiye'nin gururu olacak, bayrağımızı tüm dünyada gururla dalgalandırmaya devam edecektir. Bu konudaki kararlılığımızı tüm kamuoyu ile paylaşmak isteriz."

NE OLMUŞTU?

Temsa 23 Aralık tarihine kadar üretime ara verdiğini duyurmuştu. Şirket açıklamasında, "Bankaların kredilerini vadesinden önce, erken çağırması ve uygulanan hacizler nedeni ile şirketimiz faaliyetlerini mecburen durdurmak zorunda kalmıştır" açıklaması yapılmıştı. Borçlar nedeniyle şirket tekrar üretime başlayamamıştı. Firma konkordato kararı ile zaman kazanıp tekrar üretime geçmeyi ve borçları yapılandırmayı hedefliyor.

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