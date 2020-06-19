Türkiye'nin Orta Menzilli Gemi Savar ilk hava solumalı füze motoru test edildi

TÜBİTAK'ın desteği, TEI ve Roketsan'ın işbirliği ile Türkiyenin Orta Menzil Gemi Savar (OMGS) ilk Hava Solumalı Füze Motoru TEI-TJ300 başarıyla test edildi.

19.06.2020 13:12 | Son Güncelleme: 19.06.2020 13:22
TÜBİTAK'ın desteği, TEI ve Roketsan'ın işbirliği ile Türkiyenin Orta Menzil Gemi Savar (OMGS) ilk Hava Solumalı Füze Motoru TEI-TJ300 başarıyla test edildi. Tamamen milli olarak tasarlanıp geliştirilen motor ilk prototip testinde tam puan aldı.
Bakan Varank, Eskişehir'de TUSAŞ Motor Sanayii A.Ş. (TEI) Tesisleri'nde, orta menzilli ilk yerli füze motorunun test törenine katıldı.
Milli tasarım füze motoru, 5 bin fitlik irtifada ses hızının yüzde 90'ına varan yüksek hızlarda çalışabilme özelliğine sahip. Sistem, saniyeler içinde yeterli itkiye ulaşacak şekilde geliştirildi. Milli tasarım füze motorunun marşa (başlatıcı sistem) ihtiyaç olmadan kanat altı rüzgarı ile çalışma özelliği bulunuyor. Boyutlarındaki zorlayıcı kısıtlar nedeniyle füze motoru hava, deniz ve kara savunma sistemlerine uyacak şekilde tasarlandı.
(İHA) Türkiye’nin Orta Menzilli Gemi Savar ilk hava solumalı füze motoru test edildi

Kaynak: İHA

Etiketler: Güncel, Haber

Manşet

Haberler

İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede ’Katil başkan’ sloganları ile protesto edildi Haber
İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi
Müge Anlı’nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor Haber
Müge Anlı'nın programında sosyal mesafe kuralı hiçe sayılıyor
İbrahim Tatlıses’in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı Haber
İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL’lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak Haber
Çiftçilere yapılacak 1 milyar 469 milyon TL'lik destek ödemesi bugün hesaplarda olacak
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi Haber
SPK, 38 internet sitesine erişim engeli getirdi
Türkiye’nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya’da kullanılmaya başlandı Haber
Türkiye'nin ürettiği milli solunum cihazları Brezilya'da kullanılmaya başlandı
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı Haber
İki çocuğu inşaata götüren sapık, iğrenç emeline ulaşamadan yakalandı
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı Haber
Tanıştıkları kişiler, evden kaçan 3 kız çocuğunu taciz edip uyuşturucuya alıştırdı
Haberler››Güncel››Türkiye'nin Orta Menzilli Gemi Savar ilk hava solumalı füze motoru test edildi - Haberler

Son Dakika Güncel Haberleri

13:29: Son dakika! Adıyaman'da kumar operasyonu: 4 gözaltı - Haber 13:29: Fuat Sezgin gençlere "Altın Çağın Teknolojik Mirası"yla ilham olacak - Haber 13:27: Eminönü'nde dükkanları su bastı, esnaf tepki gösterdi - Haber 13:27: Tapu dairelerinde yoğunluk - Haber 13:27: Yavru baykuşu kedilerden kurtardı - Haber 13:18: Hakimler ve Savcılar Kurulu kararnamesi ile 4.163 hakim ve savcının görev yeri değişti - Haber 12:57: Pompalı tüfeklerle video çekip TikTok'tan paylaşan 20 kişi gözaltına alındı - Haberler 11:57: İstanbul'da beklenen sağanağın başlamasıyla birlikte hayat durma noktasına geldi - Haber 11:28: İbrahim Tatlıses'in aile sırlarını ifşa eden kişi, oğlu Ahmet Tatlı çıktı - Magazin 11:14: İmamoğlu, yüzde 71 oy aldığı ilçede "Katil başkan" sloganları ile protesto edildi - Haberler