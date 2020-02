Türkiye'nin otizm yolculuğu, BM Genel Merkezi'nde dünyaya anlatıldı

Tohum Otizm Vakfı Kurucu Başkan Yardımcısı Aylin Sezgin, Türkiye 'nin otizm yolculuğunu, vakıf olarak otizmli bireyler için yaptıkları çalışmaları New York'taki BM Genel Merkezi'nde anlattı.Vakıftan yapılan açıklamaya göre, otizmli çocukların eğitimden en verimli şekilde yararlanmaları için çalışan Tohum Otizm Vakfı, BM tarafından "11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü"nün 5'inci yıl dönümü etkinliklerine konuşmacı olarak davet edildi.Bu yıl, Kraliyet Bilim Akademisi Uluslararası Kurulu ve Milletlerarası Ticaret Odası iş birliğinde New York'taki BM Genel Merkezi'nde düzenlenen etkinliklere Türkiye'de otizmli çocukların eğitimden en verimli şekilde yararlanmaları için çalışan ve yaklaşık 475 bin otizmli bireyin ve ailelerinin hayatına temas eden Tohum Otizm Vakfı da katıldı."Bilim, Teknoloji ve İnovasyonda Eşitlik: Küresel Trendler ve Engeller" başlıklı panelde konuşan Aylin Sezgin, Tohum Otizm Vakfı'nın kuruluşunda ilham kaynağı olan oğlu için verdiği mücadeleyi, vakfın çalışmalarını ve Türkiye'nin otizm yolculuğunu BM'den tüm dünyaya anlattı.Sezgin, 1990'ların başında Türkiye'de otizme dair erişebildiği hizmetin yok denebilecek kadar az olduğunu belirterek, şöyle devam etti:"Üniversite mezunu bir kadın olarak öncelikle otizm konusunda kendimi eğittim. Eğitime ve araştırmalara başladığım anda ise otizmin ne denli kapsamlı bir konu olduğunu gördüm. O an sadece benim çocuğumun kurtuluşunun gerçek kurtuluş olmayacağını anladım. Süreç içinde çok değerli destekçilerimizin de katkılarıyla kanıta dayalı ve bilimsel yöntem olan Uygulamalı Davranış Analizi temelli bir okul kurduk. Tohum Otizm Vakfı olarak; bu bilimsel bilgi birikiminin ABD'den Tohum Otizm Vakfı'na transferine yardımcı olduk ve edindiğimiz bu bilgiler özel eğitim alanında yenilikçi adımlar atmamızı sağladı. Bunun yanında programlarımıza eğitsel teknolojileri de dahil ettik ve kendimiz de teknolojik gelişmelere imza attık.""Kız çocukları dezavantajlı"Sezgin, Sağlık Bakanlığı ile ortaklaşa yürütülen projelerde 55 bin çocuğun otizm taramasından geçirildiğini dile getirerek, Türkiye'deki otizm görülme sıklığının dünya rakamlarıyla aynı olduğunu gördüklerini kaydetti.Otizmli kız çocuklarının dezavantajlı olduklarını belirten Sezgin, "Kız çocukları için otizm, omuzladıkları toplumsal cinsiyet yükünün üzerine binen farklı bir dezavantaj haline geliyor. Türkiye'de kız çocuklarının okullaşması, otizmden bağımsız zorlukları olan ağır bir konu. Otizmli kız çocukları eğitime erişse bile çoğunlukla erken özel eğitim alma fırsatı bulamıyor ve ilkokul çağına geldiklerinde akla gelen her alanda kaynaştırmayla ilgili sıkıntılar yaşıyorlar. Etkili ve bireysel eğitim hizmetlerine erişemedikçe kızların yükü ağırlaşıyor ve bu öğrenciler okulu bırakmaya itiliyor. Sadece kız öğrenciler değil otizmli erkek öğrenciler de eğitim sistemi içinde kademe atladıkça sistem dışında kalıyor; liseye geçişte özel eğitim alan öğrenci sayısı ortaokula göre neredeyse yüzde 65 azalıyor." ifadelerini kullandı.Sezgin, Türkiye'de 2019 yılında otizm ve asperger tanısı almış üniversite öğrenci sayısının sadece 21 olduğunu dile getirerek, "Bu sayı büyük ihtimalle 21'den daha fazla. Ancak üniversite eğitimine ulaşabilmiş otizmli bireylerin hem kendilerinin hem de ailelerinin bu durumu sakladıklarını düşünüyoruz. Etiketlenme korkusu yüzünden otizmli olduklarını gizleme ihtiyacı duyan bireyler olduğunu biliyoruz." değerlendirmesini yaptı.