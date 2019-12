"Türkiye'nin Otomobili" beğeni kazandı

GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ: Tokat şehir merkeziEsnaf İsmail Aydın ile röportaj Sivas'ta esnaflık Turan Taşpınar ile röportajFırıncı Serkan Mercan ile röportajManav Osman Şeker ile röportajTaksici Resul Dayı ile röportajMalatyaTaksici esnafı Abdullah Altuntaş 'ın konuşmasıCep telefonu bayi bulunan İhsan Öztürk'ün konuşması " Türkiye 'nin Otomobili" beğeni kazandıTokatTokat Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çelik, Türk ekonomisine büyük katkı sağlayacak yerli otomobilin tanıtımıyla gururlandıklarını belirtti.Mutlu olduklarını dile getiren Çelik, "Türk sanayicileri ve ticaret erbabı olarak ne kadar gurur duyduğumuzu kelimelerle anlatmamız dahi çok zor. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliğimizin de büyük katkıları ile hayata geçirilen yerli otomobil, bizzat Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtıldı. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi, Devrim otomobilinin önünü kestiler ama devrin otomobilinin önünü kesemeyecekler." ifadesini kullandı.Esnaflık yapan İsmail Aydın ise mutlu olduklarını anlatarak, "Emeği geçenlere teşekkür ediyoruz. Çok gururlandık. Bu şeylerde her zaman önümüz kesildi. Otomobil çok harika. Çıktığı zaman ben de almayı düşünüyorum." diye konuştu.Erdem Karanfil de otomobilin tanıtımını gururla izlediklerini belirterek, emeği geçenlere teşekkür etti.SivasSivas'ta esnaflık Turan Taşpınar, "Otomobili çok güzel buldum. Cumhurbaşkanımız da otomobilin çok güzel tanıtımını yaptı. Kullanmak ister miyim, isterim tabii, izlerken heyecandan kalbim duracaktı. Çok güzel bir duygu. 60 yıllık bir hasreti gideriyorsun. Ülkemizde üretiliyor. Her şeyi ile bizim, bundan gurur duyuyoruz. Seri üretime geçerse almak isteriz." dedi.Tanıtımı izlerken büyük heyecan duyduğunu belirten fırıncı Serkan Mercan da "Tanıtımı izlerken çok duygulandım. Otomobili çok güzel buldum. Aracımızı kendimiz yapıyoruz. Seri üretime geçtiği zaman almak isterim. Elin otomobilini kullanacağımıza kendi otomobilimizi kullanırız." diye konuştu.Manav Osman Şeker ise "İzlerken çok duygulandım. Çok güzel olmuş, daha önce yapılacaktı ama nasip bugüneymiş, çok iyi oldu. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah kamyonetini de yaparlar. Biz de esnaf olarak alırız, kullanırız." ifadelerini kullandı.Taksicilik yapan ve seri üretime geçtiği an otomobili alacağını belirten Resul Dayı da "Uzun zamandır tanıtılmasını bekliyorduk. Dün de büyük bir heyecanla takip ettik. Ülkemiz için çok güzel bir şey, gurur verici, taktir ediyoruz. Her gün daha ileriye gidiyoruz. Biz Sivaslı taksiciler olarak seri üretime geçtiği zaman talip olmayı düşünüyoruz." vurgusu yaptı.MalatyaMalatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Ata Sadıkoğlu, "Türkiye'nin Otomobili"nin tüm dünyaya meydan okuma mesajı verdiğini söyledi.Otomobille beraber birçok kişiye istihdam sağlanacağını belirten Sadıkoğlu, şunları ifade etti:"Türk mallarını kutladığımız bu haftada otomobilimizin tanıtılması dahada anlamlı olmuştur. Türkiye'nin otomobiline yürekten inanarak destek veren ve sahiplenen başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayip Erdoğan'a ve TOBB Yönetim Kurulu Başkanımız Rıfat Hisarcıklıoğlu'na emeği gecen herkese şükranlarımı sunuyorum. 2022'de banttan ilk çıkacak arabalardan Malatya Ticaret ve Sanayi Odası olarak ilimizin plakası ve Malatyalılığın rakamsal tescili olan 44'ünü almayı taahhüt ederek yerli üretimin her daim yanında yer aldığımızı belirtmek istiyorum."Taksici esnafı Abdullah Altuntaş ise otomobilin Türkiye'ye hayırlı olmasını diledi.Türkiye'nin otomobil üretmesinin kendisini ve tüm esnafı gururlandırdığını anlatan Altuntaş, "Ekonomik olduktan sonra yerli otomobili tercih ederim. Tanıtımı izledim çok güzel ve mükemmel bir tasarımı var. Dizayn olarak da çok güzel, iç dizaynı da çok beğendim. Başarılarının devamını dilerim." sözlerine yer verdi.Kentte cep telefonu bayisi bulunan İhsan Öztürk de tanıtımı her Türk vatandaşı gibi kendisinin de araçlarla ilgili gelişmeleri yakından takip ettiğini ve gururlandığını söyledi.Yerli üretimi desteklediklerini aktaran Öztürk, "Sadece otomobil sektöründe değil birçok alanda yerli ve milli olmak refah düzeyimizi ileriye taşıyacaktır. Bunu başka ülkelere satmak ekonomi anlamında Türkiye'ye çok şey katacaktır. Ülkemizde hem vizyon açısından hem de istihdam açısından yeni iş imkanları doğacaktır. Müthiş şekilde destekliyoruz. İnşallah vatanımıza milletimize hayırlı olur." diye konuştu.