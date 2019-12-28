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Türkiye'nin otomobili beğeni topladı

Ardahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, Türk girişimcisi olarak daha büyük hedeflerin peşinde olduklarını vurgulayarak, "İcat çıkaran, teknoloji ihraç eden bir Türkiye. Eski köye yeni adet getiren bir Türkiye.

28.12.2019 00:09 | Son Güncelleme: 28.12.2019 00:11
Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, Türk girişimcisi olarak daha büyük hedeflerin peşinde olduklarını vurgulayarak, "İcat çıkaran, teknoloji ihraç eden bir Türkiye. Eski köye yeni adet getiren bir Türkiye. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesini yakalayan bir Türkiye bunları başaracak." dedi.
Atatürk Mahalle Muhtarı İbrahim Özer de yerli ve milli otomobilin bölgede heyecana neden olduğunu belirterek, "Hakikaten bizde heyecan oluşturdu. İyi oldu. Bizler daha iyisini isteriz. Kullanacağımız arabanın tabi ki yerli olmasını isteriz." açıklamasında bulundu.
Ekmek fırını işleten Turgay Avşar ise yerli otomobilin gerek Türkiye gerek halka faydasının olacağını belirterek, "Çok sevindik. Sonuçta yerli ve milli. Bundan sonra bize maddi ve manevi faydasını isteriz." dedi.
Türkiye'nin otomobili beğeni topladı

Çetin Demirci, Ardahan, Türkiye, Güncel

Kaynak: AA


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