Türkiye'nin Otomobili Doğu Anadolu'da büyük beğeni topladı

Bugün tanıtımı gerçekleştirilen " Türkiye 'nin Otomobili" Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlarda heyecan yarattı.Erzurum'da cağ kebabı ustası Tuncay Aktaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin otomobil atağına kalkmasının kendilerini çok sevindirdiğini söyledi.Ülke olarak otomobil üretmenin gururunu yaşadıklarını ifade eden Aktaş, "Allah daha güzellerini nasip etsin. Devletimize ve milletimize hayırlı olsun. Yerli otomobili gelecekte almayı düşünüyorum. Elektrikli olması bizi daha da sevindirdi. Benzine muhtaç kalmaktansa elektrikli olması daha güzel." dedi."Çekemeyenler çatlasın"Vatandaşlardan Hamza Yılmaz ise otomobili çok beğendiğini belirterek, "Otomobilimizi çekemeyenler çatlasın. Türkiye'de şu var, herkes lüks marka araçları önerir ama bizim aracımız daha güzel." ifadelerini kullandı.Taksici Mustafa Nuri Laloğlu da otomobilin Türkiye için gurur kaynağı olduğunu vurgulayarak, yerli ve milli otomobili ticari olarak kullanmak istediklerini dile getirdi.ErzincanErzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, yerli otomobile destek olacaklarını ifade ederek, "Türkiye'nin otomobilini kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz, yerli arabamıza tam destek için biz de 24'üncü sedan araca talip olduk." dedi.Erzincan Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon ise yerli otomobil ile Türkiye'nin bir kez daha atağa kalktığını anlatarak, "Yerli ve milli gururumuz olan otomobilin üretime başladığı andan itibaren bu otomobilimize sahip çıkalım. Bu gurur tüm Türkiye'nin buna hep birlikte destek olmamız lazım." diye konuştu.Vatandaşlardan İbrahim Gürler de 60 yıllık rüyanın gerçeğe döndüğünü dile getirerek, "Bugün biz de televizyonda izledik. Her iki modeli de gerçekten çok beğendim. Ülkemiz adına yapılan yerli ve milli projelerin her zaman yanında ve arkasında olacağız." ifadesini kullandı.TunceliTunceli Ticaret ve Sanayi Odası (TSO) Başkanı Zeynel Açıkgöz, yerli ve milli sermaye ile hayata geçirilen elektrikli otomobil projesinin ülkeye hayırlı olması temennisinde bulundu.Hayata geçirilen proje ile Türkiye'nin önemli bir eşiği daha atlayarak dünya devleri arasında "Biz de üretimde varız" mesajı verildiğini ifade eden Açıkgöz, şunları söyledi:"Yerli ve elektrikli otomobil projesini destekliyoruz. Araç piyasaya sürüldüğünde ilk etapta biri şirketime, diğerini de odamıza olmak üzere iki tane alacağımızı belirtmek istiyorum. Ardından da şirketimizin ihtiyaç duyduğu sayıda araç sipariş vererek yerli otomobile geçiş yapacağız."KarsMüstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Kars Şube Başkanı Şahin Aydın, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından tanıtılan, 2022'de üretimine başlanacak yerli ve milli otomobili çok beğendiklerini söyledi.Otomotiv sektörünün farklı sektörlerle olan ilişkisinden dolayı lokomotif bir sektör olduğunu aktaran Aydın, "Yerli otomobil Türkiye gibi gelişmekte olan ülkeler için adeta anahtar konumundadır. Yerli ve milli duruş sergileyen STK olarak temennimiz, yerli ve milli otomobil ülkemize sahip çıkmaktır, milletimize hayırlı olsun." dedi.AğrıAğrı'da lokanta işletmeciliği yapan Nesim Çınar, yerli otomobilin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Ülkem adına çok sevindim, otomobil çok güzel. 2022 yılında üretime başlanırsa inşallah biz de almayı düşünüyoruz. Otomobilin akülü ve şarjlı olması çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.Kuaför Mustafa Taşdemir ise Türkiye'nin 60 yıllık hayalinin gerçekleştiğini ve üretime başlandığında yerli otomobil kullanacaklarını belirterek, "Dış ülkelere bağlı kalmadan kendi motoru ve parçaları bize ait ve gurur kaynağımız. 2 modeli gördüm ve mükemmel bir görseli var. Televizyonda gördüğümde göğsüm kabardı." ifadelerini kullandı.Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı da otomobilin tasarımının da çok güzel ve göze hoş geldiğini aktararak, "Tanıtımı yapılan araç, bugünün değil geleceğin tasarımını sergiledi. Şarj süresinin 30 dakikadan daha az sürmesi ve menzil olarak 500 kilometre menzili gerçekten otomotiv sektöründe çok kısa sürede söz sahibi olacağını gösteriyor." şeklinde konuştu.IğdırIğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan, yerli otomobilin iş adamları ve camiada heyecan uyandırdığını belirterek, "Türkiye'nin bu otomobili yapması çok önemli, bizi gururlandırdı. Bu bir gurur vesilesidir." dedi.Türkiye'nin otomobilinin Türk dünyası için de çok önemli olduğunu anlatan Arslan "Biz Türk milleti olarak bayrağımızın her anlamda, her sahada dalgalanmasını savunan, bu yolda mücadele eden bir topluluğuz. Bu yüzden Türk halkı tarafından bu araçların ilgi göreceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Esnaf İzzet Eyüpoğlu da yerli otomobilin üretilmesinin gurur verici ve büyük bir proje olduğunu belirtti.Eyüpoğlu, "Ülkemizde güzel şeyler oldukça göğsümüz kabarıyor. Dış ülkelere karşı bu ve benzeri projelerin yapılması bizleri çok mutlu ediyor. Biz vatandaşlar olarak bu tür projelere destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.ArdahanArdahan Ticaret ve Sanayi Odası (ATSO) Başkanı Çetin Demirci, Türk girişimcisi olarak daha büyük hedeflerin peşinde olduklarını vurgulayarak, "İcat çıkaran, teknoloji ihraç eden bir Türkiye. Eski köye yeni adet getiren bir Türkiye. Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün bize hedef gösterdiği muasır medeniyetler seviyesini yakalayan bir Türkiye bunları başaracak." dedi.Atatürk Mahalle Muhtarı İbrahim Özer de yerli ve milli otomobilin bölgede heyecana neden olduğunu belirterek, "Hakikaten bizde heyecan oluşturdu. İyi oldu. Bizler daha iyisini isteriz. Kullanacağımız arabanın tabii ki yerli olmasını isteriz." değerlendirmesinde bulundu.Ekmek fırını işleten Turgay Avşar ise yerli otomobilin gerek Türkiye'ye gerekse halka faydasının olacağını belirterek, "Çok sevindik. Sonuçta yerli ve milli. Bundan sonra bize maddi ve manevi faydasını isteriz." diye konuştu.