Türkiye'nin Otomobili Doğu Anadolu'da büyük beğeni topladı - AĞRI/ERZİNCAN/

Ağrılı vatandaşlarla röportajErzincanlı vatandaşlarla röportajIğdırlı vatandaşlarla röportaj Türkiye 'nin Otomobili Doğu Anadolu'da büyük beğeni topladıAĞRI/ERZİNCAN/IĞDIR - Bugün tanıtımı gerçekleştirilen "Türkiye'nin Otomobili" Doğu Anadolu Bölgesi'ndeki sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlarda heyecan yarattı.AğrıAğrı'da lokanta işletmeciliği yapan Nesim Çınar, yerli otomobilin hayırlı olması temennisinde bulunarak, "Ülkem adına çok sevindim, otomobil çok güzel. 2022 yılında üretime başlanırsa inşallah biz de almayı düşünüyoruz. Otomobilin akülü ve şarjlı olması çok güzel." değerlendirmesinde bulundu.Kuaför Mustafa Taşdemir ise Türkiye'nin 60 yıllık hayalinin gerçekleştiğini ve üretime başlandığında yerli otomobil kullanacaklarını belirterek, "Dış ülkelere bağlı kalmadan kendi motoru ve parçaları bize ait ve gurur kaynağımız. 2 modeli gördüm ve mükemmel bir görseli var. Televizyonda gördüğümde göğsüm kabardı." ifadelerini kullandı.Türk Kızılay Ağrı Şube Başkanı Orhan Tatlı da otomobilin tasarımının da çok güzel ve göze hoş geldiğini aktararak, "Tanıtımı yapılan araç, bugünün değil geleceğin tasarımını sergiledi. Şarj süresinin 30 dakikadan daha az sürmesi ve menzil olarak 500 kilometre menzili gerçekten otomotiv sektöründe çok kısa sürede söz sahibi olacağını gösteriyor." şeklinde konuştu.ErzincanErzincan Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Tanoğlu, yerli otomobile destek olacaklarını ifade ederek, "Türkiye'nin otomobilini kullanmayı sabırsızlıkla bekliyoruz, yerli arabamıza tam destek için biz de 24'üncü sedan araca talip olduk." dedi.Erzincan Esnaf ve Sanatkarları Odaları Birliği Başkanı Bedir Limon ise yerli otomobil ile Türkiye'nin bir kez daha atağa kalktığını anlatarak, "Yerli ve milli gururumuz olan otomobilin üretime başladığı andan itibaren bu otomobilimize sahip çıkalım. Bu gurur tüm Türkiye'nin buna hep birlikte destek olmamız lazım." diye konuştu.Vatandaşlardan İbrahim Gürler de 60 yıllık rüyanın gerçeğe döndüğünü dile getirerek, "Bugün biz de televizyonda izledik. Her iki modeli de gerçekten çok beğendim. Ülkemiz adına yapılan yerli ve milli projelerin her zaman yanında ve arkasında olacağız." ifadesini kullandı.IğdırIğdır Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Kamil Arslan, yerli otomobilin iş adamları ve camiada heyecan uyandırdığını belirterek, "Türkiye'nin bu otomobili yapması çok önemli, bizi gururlandırdı. Bu bir gurur vesilesidir." dedi.Türkiye'nin otomobilinin Türk dünyası için de çok önemli olduğunu anlatan Arslan "Biz Türk milleti olarak bayrağımızın her anlamda, her sahada dalgalanmasını savunan, bu yolda mücadele eden bir topluluğuz. Bu yüzden Türk halkı tarafından bu araçların ilgi göreceğini düşünüyorum." ifadelerini kullandı.Esnaf İzzet Eyüpoğlu da yerli otomobilin üretilmesinin gurur verici ve büyük bir proje olduğunu belirtti.Eyüpoğlu, "Ülkemizde güzel şeyler oldukça göğsümüz kabarıyor. Dış ülkelere karşı bu ve benzeri projelerin yapılması bizleri çok mutlu ediyor. Biz vatandaşlar olarak bu tür projelere destek veriyoruz." ifadelerini kullandı.