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Türkiye'nin otomobili dünya gündeminin ilk sırasında

Türkiye'nin otomobili, ilk gösteriminin hemen ardından Twitter'da dünya gündeminin ilk sırasında yer aldı.

27.12.2019 17:32 | Son Güncelleme: 27.12.2019 17:48 Türkiye'nin otomobili dünya gündeminin ilk sırasında
'nin otomobili, ilk gösteriminin hemen ardından 'da dünya gündeminin ilk sırasında yer aldı.
Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG), 2022 yılında üretimine başlayacağı yerli otomobil, 'de Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katıldığı törenle tanıtıldı.
Türkiye'de büyük bir merakla beklenen Türkiye'nin otomobili, Twitter'da da dünya çapında "trend topic" oldu. #Yerlioto hashtagi ile dünya gündeminde birinci sırada yer alan Türkiye'nin otomobili hakkında çok kısa bir süre içinde 100 binden fazla tweet atıldı.

Twitter, Türkiye, Gebze, Güncel

Kaynak: AA

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