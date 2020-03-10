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"Türkiye'nin Otomobili", Gemlik'te 12 Mart'ta tanıtılacak

Bursa'nın Gemlik ilçesinde, "Türkiye'nin Otomobili"nin fabrikasının kuruluşuna ilişkin çalışmalar kapsamında 12 Mart'ta tanıtım toplantısı düzenlenecek.

10.03.2020 13:58 | Son Güncelleme: 10.03.2020 13:58
Bursa 'nın Gemlik ilçesinde, " Türkiye 'nin Otomobili"nin fabrikasının kuruluşuna ilişkin çalışmalar kapsamında 12 Mart'ta tanıtım toplantısı düzenlenecek.

Kaynak: Dunya.com

Etiketler : Türkiye, Gemlik, Bursa, Ekonomi
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