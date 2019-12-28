Türkiye'nin otomobili heyecan yarattı - AFYONKARAHİSAR/ISPARTA/GÜMÜŞHANE/ORDU

Karahisar Kalesi'nden drone görüntü (arşiv)Anıtpark'tan görüntüTerzi ustası Mustafa Türk ile röportajTaksici Suat Susuz ile röportajEsnaf Mustafa Günsoy ile röportajYunus Düğüncü ile röportaj Isparta
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'nin Otomobili" esnaflar ile vatandaşlarda büyük heyecan yarattı.