Haberler » Güncel » Türkiye'nin otomobili heyecan yarattı - AFYONKARAHİSAR/ISPARTA/GÜMÜŞHANE/ORDU - Haber

Türkiye'nin otomobili heyecan yarattı - AFYONKARAHİSAR/ISPARTA/GÜMÜŞHANE/ORDU

Karahisar Kalesi'nden drone görüntü (arşiv) Anıtpark'tan görüntü Terzi ustası Mustafa Türk ile röportaj Taksici Suat Susuz ile röportaj Esnaf Mustafa Günsoy ile röportaj Yunus Düğüncü ile röportaj Isparta'da taksicilik yapan Mehmet Kuşçu ile röportaj Isparta'da bir otelde çalışan Abdurrahim...

28.12.2019 14:29 | Son Güncelleme: 28.12.2019 14:35
Karahisar Kalesi'nden drone görüntü (arşiv)
Anıtpark'tan görüntü
Terzi ustası Mustafa Türk ile röportaj
Taksici Suat Susuz ile röportaj
Esnaf Mustafa Günsoy ile röportaj
Yunus Düğüncü ile röportaj
'da taksicilik yapan Mehmet Kuşçu ile röportaj
Isparta'da bir otelde çalışan Abdurrahim Yıldız ile röportaj
'de pestil üreticisi Ersin Gür ile röportaj
Taksi şoförü İsmail Çapar ile röportaj
Ordulu fındık üreticisi Zekeriyya Çelik ile röportaj
Balıkcı Aziz Ceylan ile röportaj
AFYONKARAHİSAR/ISPARTA/GÜMÜŞHANE/ORDU - Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün tanıtımı gerçekleştirilen " 'nin Otomobili" esnaflar ile vatandaşlarda büyük heyecan yarattı.
Türkiye'nin otomobili heyecan yarattı - AFYONKARAHİSAR/ISPARTA/GÜMÜŞHANE/ORDU

Gümüşhane, Isparta, Türkiye, Ordu, Güncel

Kaynak: AA


Güncel

Son Dakika Haberleri

14:52   Manisalı Kore gazisi son yolculuğuna uğurlandı - Haber
14:52   "Türkiye'nin Otomobili" toplumun her kesiminden beğeni topladı - Haber
14:51   Türkiye'nin Tiflis Büyükelçisi Yazgan, AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı - Haber
14:50   Uludağ'da hafta sonu hareketliliği yaşanıyor - Haber
14:46   Samsun yerli otonun 55'incilerine talip - Haber
13:58   Son dakika: Şirinevler durağında metrobüs bir kadın yolcuya çarptı! Seferler bir süre aksadı - Haber
13:04   "Baharın müjdecisi" kardelen ve çiğdemler erken çiçek açtı - Haber
12:56   1994'te teröristlerin saldırdığı köyde dev Türk bayrağı dalgalanıyor - Haber
11:50   Somali'de bombalı araçla saldırı! 2'si Türk vatandaşı 90 kişi yaşamını yitirdi - Haber
10:03   Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş ne konuştu: Sigara haramdır - Haber
28.12.2019 15:01:57