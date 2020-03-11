Menü
Haberler ›› Güncel ››'Türkiye'nin Otomobili' maket trafik polis aracı oldu - Güncel

"Türkiye'nin Otomobili" maket trafik polis aracı oldu

"Türkiye'nin Otomobili"nin maketi, Muğla'da sürücülerin trafik ihlali yapmasının önüne geçmek için konulan trafik polisi aracı oldu.

11.03.2020 20:59 | Son Güncelleme: 11.03.2020 21:01
" Türkiye 'nin Otomobili"nin maketi, Muğla 'da sürücülerin trafik ihlali yapmasının önüne geçmek için konulan trafik polisi aracı oldu.
Muğla Emniyet Müdürlüğü Trafik Şube Müdürlüğü, Dalaman ilçesinde yerli ve yabancı turistlerin de görebileceği havalimanı güzergahında belirlenen noktalara "Türkiye'nin Otomobili"nin trafik polisi aracı maketini yerleştirdi.
Maket ile sürücülerin trafik kurallarına uyulması teşvik edilirken ve trafik kazalarının önüne geçilmesi hedefleniyor. Maketin sergilendiği alanda aynı zamanda yerli otomobilin tanıtımı da yapılacak.
Trafikte yapılacak hatalarda caydırıcı özelliğe sahip olduğu belirtilen maket polis otomobilinin üzerinde bulunan tepe lambasının ise güneş enerjisi ile 24 saat çalıştığı öğrenildi.
Makete büyük ilgi gösteren vatandaşlar, araçla fotoğraf da çektirdi.

Kaynak: AA

Etiketler : Emniyet Müdürlüğü, Türkiye, Polis, Muğla, Güncel

Paylaş

Manşet 

Haberler

Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı Güncel
Umre'den dönen vatandaş, Sakarya'da koronavirüs şüphesiyle tedavi altına alındı
Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi Güncel
Son dakika: Irak'ın ABD'li askerlerin bulunduğu üsse füze saldırısı düzenlendi
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı Güncel
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi Güncel
Akhisarspor'un Adana Demirspor'u yenmesi sonrası Yılmaz Vural fenalık geçirdi
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular Güncel
Kendilerine polis süsü veren gaspçılar 5 kişiyi koli bandıyla bağlayıp soydular
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı Güncel
Şeker Piliç'in Bandırma'daki tesisi icradan yarı fiyatına satıldı
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı Güncel
Pakistan'da resmi törene hazırlanan savaş uçağının düştüğü anlar kameraya yansıdı