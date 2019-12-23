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Türkiye'nin Otomobili'nde "ışık" göründü

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi Twitter sayfasından "Türkiye'nin Otomobili"nin kararlı bakışlarını gösteren farlarının yer aldığı ilk fotoğraf yayınlandı.

23.12.2019 15:10 | Son Güncelleme: 23.12.2019 15:28 Türkiye'nin Otomobili'nde
'nin Otomobili Girişim Grubu'nun resmi sayfasından "Türkiye'nin Otomobili"nin kararlı bakışlarını gösteren farlarının yer aldığı ilk fotoğraf yayınlandı.
Türkiye'nin Otomobili Girişimi Grubu'nun resmi Twitter sayfası "Türkiye'nin Otomobili"nde (@TOGG2022) yayımlanan fotoğrafta karanlık bir ortamda otomobilin kararlı bakışları gösteren farlarını paylaştı.
Tweette ayrıca, "Türkiye'nin Otomobili ile tanışmak için geri sayım başladı... Her gün 14.30'da yeni bir detayı keşfetmek için bizi takip etmeye devam edin." ifadesine yer verildi.
Daha önce de Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, TOGG Yönetim Kurulu Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, TOGG Yönetim Kurulu başkan yardımcıları Taha Yasin Öztürk ile Tuncay Özilhan, TOGG Yönetim Kurulu üyeleri Ahmet Nazif Zorlu, Ahmet Akça ile BMC Yönetim Kurulu Üyesi Talip Öztürk ile yerli otomobilin brandalı fotoğrafını paylaşmıştı.
"Türkiye'nin Otomobili"nin merakla beklenen ön gösteriminin 27 Aralık'ta Gebze'de yapılması planlanıyor.

Twitter, Türkiye, Teknoloji

Kaynak: AA

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