Yerli otomobil buzdolabıyla bile haberleşebilecek

Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun (TOGG) tüm araçlarında standart olarak sunması beklenen yeni teknolojisi, evde kullanılan ağa bağlı ve akıllı çamaşır, bulaşık makinesi, buzdolabı ya da müzik sistemi gibi cihazlarla otomobili entegre edip hayatı kolaylaştıran çözümler sunacak.

YERLİ OTOMOBİL İNTERNETE BAĞLI CİHAZLARLA İLETİŞİME GEÇEBİLECEK

TOGG'un ve TOGG ekosistemine dahil olan bir startup'ın "akıllı yaşam" başlığı altında geliştirdiği yeni teknoloji, TOGG Üst Yöneticisi (CEO) Gürcan Karakaş'ın her fırsatta dile getirdiği "otomobilden fazlasını yapacağız" iddiasını da güçlendiriyor.

Yurt dışı bağlantılı Türk startup ve TOGG mühendislerinin birlikte geliştirdikleri teknoloji sayesinde üretilecek olan otomobil, internete bağlı tüm akıllı cihazlarla iletişime geçip kullanıcıların hayatını kolaylaştırmayı hedefliyor.

Otomobil, üzerlerindeki sensör, kamera, işlemci gibi nesnelerin interneti (IoT) ile bağlantılı cihazlar ve yazılımlar yardımıyla akıllı yaşam sistemleri ile iletişim kuracak ve akıllı cihazları kontrol etmeye olanak sağlayacak.

KARGOLAR ARACA TESLİM EDİLEBİLECEK

Gelecek yıllarda önemi artacak teknolojilerin otomobilde olmasını planlayan TOGG'un akıllı yaşam teknolojisi sayesinde otomobil, fişte bırakılan ütüden, internet üzerinden yapılan alışverişin sürücüsü yanında değilken araca teslim edilmesine kadar birçok konuda yardımcı olabilecek senaryolar üretebiliyor.