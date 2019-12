Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla tanıtımı yapılan " Türkiye 'nin Otomobili", Kırşehir Sivas ve Nevşehir'de sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile vatandaşlarda heyecan yarattı.Kırşehir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanı Bahamettin Öztürk, AA muhabirine yaptığı açıklamada, desteklerinden dolayı Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.Öztürk, "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu, bu otomobili ile 60 yıllık özlememizi giderdi. Birlik ve beraberlik içinde olunca aşılamayacak hiçbir şey yok. Herkese Türk milletinin bunu başarabileceğini kanıtlamış olduk. Kırşehir esnafı adına üzerimize ne düşerse her zaman hazırız." dedi.Kırşehir Ticaret Borsası Başkanı Neşet Yavuz da "Türkiye için çok büyük ve başarılı bir çalışma yapıldı. Ülkenin geleceği için önemli bir kazanım olacak. Emeği geçen herkesin her zaman yanındayız." diye konuştu.MÜSİAD Kırşehir Şube Başkanı Hasan Eraslan ise 60 yıldır Türkiye'nin özlemi olan yerli ve milli otomobilin yapılmasıyla gurur duyduklarını aktararak, emeği geçenleri destekleyeceklerini ifade etti.Küresel Gazeteciler Konseyi Kırşehir Temsilcisi Sait Yanık da yıllardır beklenen yerli ve milli otomobilin Türk mühendisler tarafından hazırlanmasının mutluluk verici olduğunu, en kısa zamanda yollarda görmeyi temenni ettiklerini anlattı.Vatandaşlardan İbrahim Yılmaz ise "Vatanımıza, milletimize hayırlı olsun, gösterilen modeller çok güzel, çok beğendim. Buna benzer yerli ve milli olan tüm üretimleri, projeleri destekleyeceğiz." dedi.SivasSivas'ta esnaflık Turan Taşpınar, "Otomobili çok güzel buldum. Cumhurbaşkanımız da otomobilin çok güzel tanıtımını yaptı. Kullanmak ister miyim, isterim tabii, izlerken heyecandan kalbim duracaktı. Çok güzel bir duygu. 60 yıllık bir hasreti gideriyorsun. Ülkemizde üretiliyor. Her şeyi ile bizim, bundan gurur duyuyoruz. Seri üretime geçerse almak isteriz." dedi.Tanıtımı izlerken büyük heyecan duyduğunu belirten fırıncı Serkan Mercan da "Tanıtımı izlerken çok duygulandım. Otomobili çok güzel buldum. Aracımızı kendimiz yapıyoruz. Seri üretime geçtiği zaman almak isterim. Elin otomobilini kullanacağımıza kendi otomobilimizi kullanırız." diye konuştu.Manav Osman Şeker ise "İzlerken çok duygulandım. Çok güzel olmuş, daha önce yapılacaktı ama nasip bugüneymiş, çok iyi oldu. Başarılarının devamını diliyorum. İnşallah kamyonetini de yaparlar. Biz de esnaf olarak alırız, kullanırız." ifadelerini kullandı.Taksicilik yapan ve seri üretime geçtiği an otomobili alacağını belirten Resul Dayı da "Uzun zamandır tanıtılmasını bekliyorduk. Dün de büyük bir heyecanla takip ettik. Ülkemiz için çok güzel bir şey, gurur verici, taktir ediyoruz. Her gün daha ileriye gidiyoruz. Biz Sivaslı taksiciler olarak seri üretime geçtiği zaman talip olmayı düşünüyoruz." vurgusu yaptı.NevşehirGöreme Turizm Geliştirme Kooperatifi Başkanı Mustafa Durmaz, Türkiye'nin yerli otomobilinin heyecan yarattığını belirterek, "Kapadokya'daki turizmciler olarak bizde de heyecan yarattı. Bazı markalar üretildiği ülkelerin tanıtımına katkıda bulunduğu gibi bu araçların da Türkiye'nin tanıtımına katkı sağlayacağına inanıyorum. Mükemmel dizayn edilmiş." dedi.Beklenenin üzerinde bir araçla karşılaştıklarını ifade eden Durmaz, "Bu araçların turizme de katkıda bulunacağına inanıyorum. Elektrikli olması başlı başına bir özellik. Turizmin yoğun olduğu illerde hava kirliliğinin önüne geçecek." diye konuştu.Türkiye Seyahat Acenteleri Birliği (TURSAB) Kapadokya Bölge Temsil Kurulu (BTK) üyesi ve otel işletmecisi İsmail Sucu da şunları kaydetti:"Sektör olarak baktığımızda Türkiye'de çok fazla SUV modeli kullanılıyor. Sedan modelin de başta turizm taşımacılığında ve kiralık araçlarda kullanılacağına inanıyorum. Elektrikli olması nedeniyle doğaya uygun, yenilikçi, keyifli ve sıfır emisyona sahip olması da çok büyük bir artı. Bizim sektörümüzde ileride oluşacak modellerde minibüs ve pikap türündeki araçların da ilave edilmesiyle sektöre çok büyük bir katkı sağlayacak. Çok başarılı bir proje."