Haberler » Ekonomi » 'Türkiye'nin Otomobili'nin üretileceği alanda inceleme yapıldı - Ekonomi

"Türkiye'nin Otomobili"nin üretileceği alanda inceleme yapıldı

Bursa'da, Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu'nun 2022 yılında yerli otomobili üreteceği Gemlik Askeri Hara Bölgesi'nde inceleme yapıldı.

04.01.2020 18:50 | Son Güncelleme: 04.01.2020 20:24

'nin ilk yerli otomobili 2022 yılında yollarda olacak. Öte yandan yerli otomobille ilgili önemli gelişmeler olmaya devam ediyor. Yerli otomobilin fabrikasının kurulacağı 'nın ilçesindeki Askeri Hara Bölgesi'nde inceleme yapıldı.

Garnizon Komutanı ve Gemlik Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Albay Sacit Sabuncu, askeri bölgeye gelen Bursa Valisi Yakup Canpolat, İlçe Kaymakamı Yaşar Dönmez, AK Parti Bursa milletvekilleri Efkan Ala, Zafer Işık, Refik Özen ve Emine Yavuz Gözgeç ile AK Parti İl Başkanı Ayhan Salman'a fabrikanın kurulacağı arazi hakkında bilgi verdi.

"BÖLGEDE AĞAÇ YOK"

İncelemenin ardından açıklamalarda bulunan Zafer Işık, Türkiye'nin otomobilinin üretileceği alanda incelemelerde bulunduklarını belirtti. Bazı çevrelerin söz konusu alanda zeytin ağaçlarının kesileceği iddialarında bulunduğunu aktaran Işık, "Fabrikanın yapılacağı alan, boş ve kısmen sazlıkların bulunduğu çorak bir bölge. Bölgede hiçbir ağaç bulunmuyor." dedi.

SÜREÇ BAŞLADI

Işık, fabrikanın yapılacağı alan ile ilgili plan düzenlemelerini ilgili bakanlıkların yürüteceğini, sürecin başladığını ve takibin Bakanlıkça yapılacağını kaydetti.


Türkiye, Gemlik, Bursa, TOGG, Ekonomi, Güncel

Kaynak: AA


Ekonomi

Son Dakika Haberleri

19:32   Bakan Albayrak, kamu bankaları üst düzey yöneticileriyle bir araya geldi - Ekonomi
17:38   "Rusya'dan iki Türk şirkete ihracat yasağı" iddialarına açıklama - Ekonomi
17:10   Fındık ihracatında rekor - Ekonomi
17:10   Zonguldak'ta kestane balından 120 milyon lira gelir sağlandı - Ekonomi
17:04   Balıkesir'de TÜFE rakamları açıklandı - Ekonomi
16:05   Libya'daki darbeci General Hafter, Türkiye'ye karşı cihat ilan etti - Ekonomi
14:27   Yakaladığı dilencinin mal varlığını duyan zabıta, "Allah'tan kork" diye sitem etti - Ekonomi
13:10   Volkswagen, efsane aracı 'Vosvos'a video ile veda etti - Ekonomi
12:28   MEB'den Türkiye'nin Otomobili'ne nitelikli iş gücü desteği! Lisesi açılacak - Ekonomi
11:59   Cumhurbaşkanı Erdoğan, Çankırı'daki sorunlar için talimatı verdi - Ekonomi
4.01.2020 20:26:08