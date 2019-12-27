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"Türkiye'nin Otomobili" tanıtım toplantısı başladı

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobilin tanıtılacağı alana geldi.

27.12.2019 15:22 | Son Güncelleme: 27.12.2019 15:26
Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin yerli otomobilin tanıtılacağı alana geldi.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'de "Bilişim Vadisi"nin resmi açılış töreni ile yerli otomobilin tanıtılacağı "Türkiye'nin Otomobili Girişim Grubu Yeniliğe Yolculuk Buluşması" programına katılmak üzere alana geldi.
Erdoğan'ı alana girişi sırasında TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ile diğer ilgililer karşıladı.
Erdoğan törenin yapılacağı salona girişi sırasında Devrim Arabası'nı inceleyerek, direksiyonuna geçti.
Daha sonra Erdoğan, Devrim Arabası'nın önünde diğer ilgililerle fotoğraf çektirdi.
Program, açılış konuşmalarıyla başladı.

Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanı, Türkiye, Gebze, Güncel

Kaynak: AA


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